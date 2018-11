Kajin progovorio o velikoj prevari: Nećete me ušutkati

Autor: Iva Međugorac

Stanje u Uljaniku unatoč svim obećanjima i najamava iz redova vladajuće koalicije, ali i uprave sve je gore. Kako to obično biva, realno stanje na svojoj koži najbolje osjete radnici Uljanika kojim se obratio bivši saborski zastupnik Damir Kajin čiju objavu u potpunosti prenosimo.

“Na što je spala Istra da se radnicima Uljanika dijeli bon od 300 kn? Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko samo Županija, Grad Pula i dr. osiguravaju za reprezentaciju. 2013. IŽ za te namjene potrošila je preko 2 mil.kn, a za najveći socijalni udar u najrazvijenijoj županiji Hrvatske pričamo o 300 kn radnicima Uljanika ponaosob? Koliko troši sada ne znam, ali znam da taj bon nije nikakva socijalna mjera, već sramotan čin.

Dana, 8.02.2019. u 12.00 sati, u Pazinu, održati će se pripremno ročište zbog tužbe radi naknade štete (duševne boli) zbog kojih me proziva D. Končar, a sve zbog rečenice: “Vlada nije kriva što je Končar vlasnik 33% G.Istre novine koja je “bilten” IDS-a i koja otvoreno zagovara ulazak Končara u Uljanik, a svi znamo da on sam ne može sanirati posrnulu tvrtku”.

Primjećujem da G.Istre gotovo ništa ne spominje 80 mil.€ obveza Afaraka gdje je Jakovčić bio šef NO. Kako god, bilo bi bolje da Miletić i Flego osiguraju novac za “bolesne” radnike Uljanika, a ne da politiziraju. Vi me nećete ušutkati”, poručio je Kajin.