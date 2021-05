Kadrinal Bozanić povodom proslave Majke Božje od Kamenitih vrata posebno priznanje odao svećeništvu

Autor: Dnevno

Započela je proslava Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba. Kardinal Josip Bozanić održao je pozdravni govor na početku proslave ispred Stepinčeve katedrale gdje je “Božjem narodu zaželio obilje mira koji samo Krist daje”.

“Posebno nas raduje nazočnost preuzvišenog apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. Giorgia Lingua, koji je predvodio prošlogodišnje Slavlje naše nebeske Zaštitnice”, istaknuo je kardinal, te dodao: “Raduje nas što su večeras s nama dionici ovoga slavlja, brojni članovi hrvatskoga Episkopata: iz Riječke crkvene pokrajine: mons. Ivan Devčić, nadbiskup metropolit riječki i mons. Zdenko Križić, biskup gospićko-senjski; iz Đakovačko-osječke metropolije mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup đakovačko-osječki; iz Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj: mons. Jure Bogdan vojni ordinarij i mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij u miru.

Zatim svi biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine: mons. Vlado Košić, biskup sisački; mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački; mons. Bože Radoš, biskup varaždinski i mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru; mons. Milan Stipić, vladika križevački i mons. Nikola Kekić, vladika križevački u miru, te pomoćni zagrebački biskupi: mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, a iz Svećeničkog doma nas prati mons. Valentin Pozaić, pomoćni zagrebački biskup u miru.

S nama su mnogopoštovani oci provincijali i provincijalke, redovnici i časne sestre redovnice.”

Posebno priznanje svećeništvu

Kardinal je posebno je priznanje odao svećeništvu što su u ovom razdbolju pandemije uspjeli organizirati redovita bogoslužja, prve pričesti i krizme, kao i blagoslov obitelji te druge pastoralne obaveze.

“Dopustite mi da posebno pozdravim naše svećenike, posebno dekane, župnike i župne vikare. Draga subraćo u svećeništvu, odajem vam priznanje za vaše izvrsno zalaganje u pastoralu, u razdoblju pandemije koja još uvijek traje, a sve je to u Zagrebu i okolici povezano i s teškoćama izazvanim potresom.

Braćo svećenici, s puno domišljatosti, napora, žrtava uspjeli ste i postojano nastojite, uz nesebičnu pomoć zauzetih vjernika laika, poštujući mjere, prilagođujući prostore te umnažajući događanja organizirati slavlja: redovita bogoslužja, prve pričesti i krizme, kao i blagoslov obitelji te druge pastoralne obaveze”, kazao je kardinal Bozanić.

Radosni u liturgijsko slavlje

“U posebnim okolnostima pošasti ljudima je posebno potrebna Božja i ljudska blizina, molitva i dar Isusova milosrđa”, istaknuo je, te pozvao vjernike da radosni uđu u liturgijsko slavlje Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice našega Grada.









“Znam da to nije bilo lako, pogotovo kad je trebalo i zamjenjivati subraću koja su bila prisiljena podvrći se liječenju i bolovanju zbog koronavirusa ili otići u izolaciju. Svi to znamo, a vi ste to, draga braćo svećenici, najbolje osjetili da je u posebnim okolnostima pošasti, kako se to i u prošlosti događalo, ljudima posebno potrebna Božja i ljudska blizina, molitva i dar Isusova milosrđa.

Večeras srdačno pozdravljam nazočne đakone, bogoslove i sjemeništarce te redovničke kandidate i kandidatice.

Rado i od srca u ovoj prigodi pozdravljam izaslanika Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Gordana Grlića Radmana te predstavnike gradskih vlasti.

Sve vas, braćo i sestre u Kristu, pozivam da ovog posljednjeg svibanjskog dana radosni uđemo u liturgijsko slavlje Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice našega Grada.”