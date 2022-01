KADA BI HRVATSKA MOGLA UKINUTI COVID-POTVRDE? U Vladi se spominju prvi konkretni termini

Autor: Iva Međugorac

Gostujući u emisiji Otvoreno šef HSLS-a Dario Hrebak, koji je ujedno koalicijski partner vladajućeg HDZ-a izjavio je kako je na koalicijskom sastanku predložio ukidanje covid potvrda.

”Ja sam rekao javno na koalicijskom sastanku, ono što je i Izrael napravio, mislim da Izrael radi dobar posao što se tiče korone, mislim da i mi radimo dobar posao, ali upravo zato što mislim da radimo dobar posao sad je trenutak, kada imamo 16 tisuća zaraženih, a drastično padaju hospitalizacije, raste nam dio testiranih, ja mislim da nema više ni potrebe testirati”, izjavio je Hrebak dodajući da je preko 50 posto zaraženih u testiranima

”Mi moramo razmišljati i o turističkoj sezoni. Nama sad treba da jednostavno ukinemo te covid potvrde. One su trebale biti donesene kada su bile donesene, sad je vrijeme da se one ukinu, to sam predložio i na sastanku vladajuće koalicije”, rekao je Hrebak.

Ove Hrebakove izjave stižu svega nekoliko dana prije no što je Most predao potpise za svoju referendumsku inicijativu na prebrojavanje. Poznato je kako je jedan od Mostovih ciljeva upravo ukidanje covid potvrda, a poznato je i da su prema vlastitim riječima prikupili 400.000 potpisa. Da se o ukidanju potvrda razgovara i u Vladi, svjedoči naš dobro upućeni sugovornik blizak premijeru Plenkoviću.

Čeka se sezona?

”Plenković je svjestan onoga što Hrebak govori, kako se za sada čini, dio stručnjaka upozorava da je omikron podjednako zarazan i za cijepljenje, i za necijepljene građane, ali to ništa ne znači, mi i dalje moramo inzistirati na cijepljenju, to je ključ za izlazak iz situacije koja je zadesila cijeli svijet. Kada se spominje Izrael treba imati u vidu broj građana koji su kod njih cijepljeni, to se s nama teško može uspoređivati”, komentira naš sugovornik te kaže da bi politički gledano Plenkoviću uistinu ukidanje potvrda išlo na ruku.

”On bi ukidanjem potvrda pokazao da je Mostova inicijativa bila uzaludna, to bi za njih bilo neugodno, ali Plenković se s tim ne može tek tako poigravati, vjerojatno ćemo održati sastanak sa stručnjacima i ravnateljima bolnica, a onda vidjeti u kojem ćemo smjeru ići po pitanju ukidanja covid potvrda. Svakako bi bilo dobro da do ljeta i početka sezone malo olabavimo s mjerama i njihovom primjenom, tako da nije nemoguće da se one do ljeta doista ukinu, moguće čak i oko Uskrsa”, tvrdi naš sugovornik iz Vlade u kojem kažu da se ide prema ukidanju restrikcija, odnosno testiranja i covid potvrda jer sve upućuje na to da idemo prema 50 posto testiranih kod kojih je dokazana infekcija covidom-19.

”Potrebno je inzistirati na procijepljenju starijeg stanovništva na to moramo stavljati naglasak, i to nam mora biti cilj”, navodi naš sugovornik referirajući se na temu o kojoj se uvelike razglaba na globalnoj razini. Kao što je poznato britanski premijer Boris Johnson najavio je da njegova zemlja već u narednim danima ukida najveći dio restriktivnih mjera uvedenih zbog suzbijanja omikrona. U Engleskoj bi se u ožujku prema njegovim najavama trebala ukinuti i izolacija za osobe pozitivne na virus, a od četvrtka 27. siječnja ni nošenje maske neće biti obavezno, niti će se službeno preporučavati rad od kuće. Covid potvrda u Britaniji neće biti potrebna niti za ulazak u noćne klubove niti za pojedina veća okupljanja.

“S obzirom na to da covid postaje endemska bolest, moramo zakonske obveze zamijeniti napucima i preporukama”, rekao je britanski premijer otkrivajući da nema u planu produljenje obveze izolacije za osobe pozitivne na covid-19 nakon njenog isteka 24. ožujka. Protivljenje daljnjem korištenju covid-potvrda iskazao je i izraelski ministar financija Avigdor Liberman koji je izjavio kako nemaju zdravstvene svrhe već da doprinose stvaranju panike.









”Nema medicinske ni epidemiološke logike u zelenim propusnicama zaključuju stručnjaci, ono što postoji je izravna šteta ekonomiji i dnevnom funkcioniranju te dodatno značajno doprinosi stvaranju panike u javnosti. Radim sa svim dionicima kako bismo eliminirali zelenu propusnicu i očuvali normalnu rutinu za sve nas”, napisao je Izraelac na društvenim mrežama. Treba napomenuti kako je u Velikoj Britaniji više od 70 posto opće populacije cijepljeno, dok je Izrael na skoro 65 posto cijepljenih građana, Hrvatska je za to vrijeme na manje od 54 posto cijepljenih.