Julije Domac: ‘Povijesna uloga INA-e je nesporna i Vlada je sigurno htjela vidjeti INA-u kao svog partnera. Ona to i mora biti’

Autor: Dnevno

Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu, otkrio je u N1 Studiju uživo što očekuje od pozicije savjetnika kao i od novog predsjednika, te objasnio kako Hrvatska i Europa planiraju odgovoriti na klimatske izazove i provesti Europski zeleni plan.

Direktor Regionalne energetske agencije Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko–zagorske i Zagrebačke županije (REGEA) Julije Domac rekao je da mu je bila čast prihvatiti poziv predsjednika RH Zorana Milanovića da se priključi njegovom savjetničkom timu. Nada se da će se iz toga izvući nešto dobro jer vjeruje da predsjednik može učiniti jako puno na vidljivosti.

Za agenciju REGEA Domac je rekao da posluje već 12 godina. Premda je u vlasništvu četiri županije, ističe da je vrlo uspješna agencija koja je iz EU fondova izvukla puno i iza sebe ima preko 900 milijuna kuna provedenih investicija.

“Te investicije podrazumijevaju gomilu energetske obnove, rekonstruiranih zgrada, od malih škola do velikih centara, rekonstrukciju javne rasvjete, nešto vrlo napredno, ono što možemo vidjeti bilo gdje u Europi, a godinama samo to sa zavišću gledali”, rekao je Domac.

Komentirajući koliko zapravo predsjednik republike može utjecati na politike vezane uz klimu, a onda i on kao savjetnik, kazao je:

“Mislim da dobro znamo koje su ustavne ovlasti i ograničenja predsjednika, ali je on prava osoba za ukazivanje na teme koje se tiču svih nas poput ove. Ovo nije tema za interesne skupine, a on je prava osoba koja promovira, otvara vrata, stavlja te teme na dnevni rad izvršnoj vlasti… Mislim da je to sjajan koncept. Otkad je ured u funkciji, već smo zbog ovoga prepoznati u Europi kao država koja je napravila iskorak na tom području i Hrvatska je postala pozitivan primjer.”

Što se tiče INA-e, Domac kaže da je njezina uloga neosporna te da ta kompanija mora biti partner državi:

“INA je the kompanija. Povijesna uloga INA-e je nosporna i Vlada je sigurno htjela vidjeti INA-u kao svog partnera. Ona to i mora biti u klimatskoj politici i u provedbi politika budućnosti.”

Komentirajući buduća ulaganja rekao je da će promjene itekako biti vidljive te da su financiranja iz EU proračuna usmjerena uglavnom na zelene tehnologije. Politički konsenzus je jasan, kazao je Domac, i dodao da “zelena agenda nije tema za raspravu nego imperativ”. Smatra da Hrvatska ima potencijal i šansu napraviti velik iskorak budući da imamo prirodne potencijale, stručno znanje, pa čak i tvrtke koje su sposobne za provedbe.

Također je rekao da veliku ulogu u cijeloj priči igra HEP koji “mora biti na prvom mjestu po investicijama u zelenu energiju inače toga neće biti dovoljno u Hrvatskoj”. Jaka je i inicijativa da se otoci trajno podupiru iz Bruxsellesa, istaknuo je dodajući da je Hrvatska prirodno određena da odigra veliku ulogu po pitanju otoka u Europi. Smatra da bi trebalo pojednostaviti birokraciju kako bi građani to osjetili jer još uvijek vlada mentalitet koji ne voli promjene.

Vjeruje da će s ministrom zaštita okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem dobro surađivati jer su “obnovljivi izvori energije od nacionalnog interesa”.

Premda problema ima uvijek, istaknuo je kako svih ovih godina koliko vodi agenciju u suvlasništvu četiri županije svih političkih opcija, nije bilo nijedne odluke koja nije donesena jednoglasno. Obnovljive izvore energije smatra temom na kojoj se mogu usuglasiti sve političke opcije.

“Siguran sam da Hrvatskoj treba nacionalna energetsko-klimatska agencija. Imali smo Institut Hrvoje Požar koji je dijelom obavljao tu ulogu, ali to treba pojačati. Primjer dobrog djelovanja su regionalne agencije. Koncept postoji, treba ga samo razviti i nadograditi”, ustvrdio je Domac.

Ostale savjetnike predsjednika Zorana Milanovića nije htio komentirati rekavši da se ne razumije u njihova područja, ali na stvari gleda pozitivno pa treba pričekati da se iskažu djelima, rekao je.