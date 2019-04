JOVIĆ POZVAO SRBE NA IZBORE OVIM RIJEČIMA: ‘Što mislite, što bi najviše pogodilo šoviniste?’

Autor: S.V.

Dejan Jović, sveučilišni profesor i desna ruka te savjetnik bivšeg predsjednika Ive Josipovića, kandidat je na listi SDSS-a za europarlamentarne izbore.

Jović je za srbijanske medije, točnije njihov Dnevnik, dao intervju u kojem je pozvao državljane Srbije da se uključe u hrvatske izbore:

“Izbori su šansa da se i njihov glas čuje. Samo neka se pitaju što bi najviše pogodilo šoviniste, tko da dobije mandat na ovim izborima? Istovremeno, mogu pomoći i da se glas u korist bržeg uključivanja Srbije u EU snažnije čuje u Bruxellesu”, izjavio je.

Dejan Jović je, inače, drugo ime kandidacijske liste SDSS-a, treća je saborska zastupnica Dragana Jeckov a nositelj liste je, jasno, Milorad Pupovac.

Hrvatska ucjenjuje Srbiju ratnom odštetom, ali za to nema dovoljno snage

Ovom prigodom, Jović je progovorio i o ratnoj odšteti kojom bi Hrvatska Srbiji mogla uvjetovati ulazak u EU:

“Uporno se već više od deset godina zalažem za ubrzano primanje svih zemalja regiona– i to zajedno – u Europsku uniju. Kritičar sam oklijevanja koje EU pokazuje prema Zapadnom Balkanu. Regija koja bi ostala izvan EU bila bi manje suverena, jer bi se ovdje pojavila nova utakmica između drugih velikih sila. Istovremeno, treba napustiti politiku pojedinačnog primanja i sve zemlje treba primiti odjednom. Vidjeli smo kako je Slovenija ucjenjivala Hrvatsku samo zato što je prije nje ušla u EU. Hrvatska danas pokušava to isto u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, pa i Crnu Goru, ali za to nema dovoljno snage. Dakle, moje je mišljenje da nikakve ucjene nisu dobrodošle i da region – ma koliko on bio nesavršen – treba što prije ući u EU i to cijeli. Zemlje koje dugo čekaju na članstvo postaju sve problematičnije po pitanju demokracije, ljudskih prava i sloboda. Unija nije savršena, ali je bolja od alternativa, kao što su američka, ruska ili neka treća dominacija nad njima. Rekao bih: tko neće Europljanina za brata, imat će drugoga za gospodara”, zaključuje Jović.