JOVANOVIĆ RAZOTKRIO PREDSJEDNICU: ‘Prijetnje Pupovcu pokušaj su ulizivanja rigidnoj desnici’

SDP-ovac Željko Jovanović, nekadašnji ministar znanosti, obrazovanja i sporta, na svome je Facebooku kritizirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović zbog pisma koje je uputila Miloradu Pupovcu. Predsjednica je Pupovca obavijestila da “s pozornošću prati njegove javne istupe u kojima na potpuno neprimjeren, neprihvatljiv i zlonamjeran način kritizira Republiku Hrvatsku”. Jovanović joj zamjera upućivanje prijetnji, dok istodobno sama veliča ustaštvo, Pavelića i ZDS.

Objavu Željka Jovanovića donosimo u cijelosti:

“[IMA LI GRANICA LICEMJERJU KOLINDE GRABAR KITAROVIĆ? ]

Miloradu Pupovcu piše i dijeli mu lekcije osoba zbog čijeg se licemjernog i relativizirajućeg odnosa prema rigidnoj desnici sve agresivnije u hrvatski politički mainstream nastoji uvesti ksenofobiju, fašizam i ustaštvo. Njezin skandalozni intervju u kojem opravdava ustaškog poglavnika Pavelića još nismo zaboravili, kao ni buncanje o ‘starohrvatskom pozdravu ZDS’ pa bih je zamolio da si ne daje pravo kako kaže da to ‘drži svojom obavezom i zbog desetak tisuća pripadnika srpske nacionalnosti koji su, braneći svoju domovinu Hrvatsku od velikosrpskih agresora, potvrdili domoljublje’ jer i sam sam jedan od tih desetak tisuća domoljuba i kao i ogromna većina njih sramim se istupa, izjava i ponašanja aktualne predsjednice Grabar Kitarović. Ja pozivam nju da dobro pročita to svoje pismo iz 2016. da vidi koliko su to, tri godine kasnije, zapravo bile prazne riječi. Pokažite djela, gospođo Grabar Kitarović, i poštedite nas praznih riječi, lažne brige i licemjerja. Ne može se jedan dan opravdavati ustaštvo, veličati Pavelića i ZDS, skrivećki odlaziti u Jasenovac, a onda u jeftinom pokušaju ulizivanja rigidnoj desnici prijetiti prstom Miloradu Pupavcu, kojeg osobno cijenim, ali se istovremeno i čudim zašto ne napusti tu lažnu trgovačku koaliciju kojoj su njihove fotelje najbitnije i koja je sigurno najveći krivac za porast netrpeljivosti prema svim manjinama u Hrvatskoj.”