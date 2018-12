‘Za mene je to do bola gadljivo i sramim se kolega’: Jovanović komentirao odlazak kolegice Bandiću

Autor: Hina

Sudionici zadnje ovogodišnje sjednice Glavnog odbora SDP-a s ogorčenjem su komentirali najnoviji odlazak iz stranke, prelazak dojučerašnje riječke SDP-ovke Ane Komparić Devčić u saborski Klub zastupnika stranke Milana Bandića.

Razočaranje nije skrivao Željko Jovanović, njezin kolega iz izborne jedinice. „Svi ovi koji odlaze iz SDP-a, da su imalo iskreni i da je njima socijaldemokracija ideal, osnovali bi neki klub koji bi mogli nazvati ‘istinski socijaldemokrati’, a ne odlaziti USKOK-ovim optuženicima i desničarima koji su uklonili Trg maršala Tita i koji spašavaju Plenkovićevu Vladu. Za mene je to do bola gadljivo i sramim se svojih kolega koji to rade“, rekao je novinarima.

„Nezadovoljstvo vodstvom SDP-a su puke isprike jer ni ja nisam zadovoljan vodstvom stranke, ali kao saborski zastupnik kojeg su izabrali građani 8. izborne jedinice s najvećim brojem preferencijalnih glasova moja je obveza da radim u interesu svih građana i da se kao istinski socijaldemokrat kroz SDP borim za bolji SDP, a time i socijaldemokraciju u Hrvatskoj. Sve te priče da ne mogu raditi u SDP-u su prazne priče i puki alibi za potpuno nemoralne poteze. Svi koji odlaze Milanu Bandiću, koji podržava Andreja Plenkovića, su prevarili svoje birače i može ih biti sram“, poručio je Jovanović.

Predsjednik saborskog Kluba zastupnika Arsen Bauk smatra da je svaki komentar na odlaske iz SDP-a Bandiću je suvišan. No, dodaje da bi volio čuti od Zorana Milanovića po kojem je kriteriju sastavljao listu za Sabor kada ljudi koje je izabrao odlaze njegovom najljućem protivniku Bandiću. “Što se Komparić Devčić tiče, ja se ne mogu sjetiti je li ijednom progovorila u Saboru“, kazao je Bauk. Novinare je pitao: “Mmožete li vi?”, a na njihovo “ne”, uzvratio je: “Eto, to vam je odgovor.”

Šef Glavnog odbora stranke Erik Fabijanić rekao je da Komparić Devčić ima toliki dug od članarine, da im je olakšala situaciju da je ne moraju brisati iz evidencije. „Njen odlazak ne vidim kao problem Davora Bernardića, nego samo kao njen problem, pa vidite u koji je klub otišla“, istaknuo je Fabijanić.

Članu Predsjedništva SDP-a Domagoju Hajdukoviću „žao je što je kolegica donijela takvu odluku“. „Iznijela je svoje razloge, ali ja mislim da treba ostati u SDP-u, boriti se za socijaldemokraciju, za drugačiju Hrvatsku, no, svatko snosi odgovornost za svoje odluke“, rekao je Hajduković.

Ana Komparić Devčić, zastupnica iz 8. izborne jedinice koja odrađuje treći saborski mandat, u petak je, kako je objasnila, napustila SDP nezadovoljna vodstvom stranke i „političkim bankrotom SDP-a“. Za Novi list je potvrdila da se pridružila Bandićevom Klubu, a objašnjavajući taj svoj potez, rekla da „Rijeka zadnjih godina vidno zaostaje za Zagrebom“ te naglasila da, unatoč brojnim aferama koje ga prate i protiv kojega je jučer USKOK dopunio optužnicu, „želi vjerovati u nevinost Milana Bandića“.

Nagađa se da bi još neki SDP-ovci u Saboru mogli ‘pretrčati’ Bandiću, no ta informacija za sada nema potvrde.