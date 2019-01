Josipović se žestoko obrušio na Kolindu: Optužio je za koketiranje s paraobavještajnim podzemljem

Autor: dnevno.hr

Komentirajući slučaj Tolušić, Josipović je rekao da su obje opcije – ona prema kojoj je aferu protiv vlade režiralo obavještajno podzemlje, ali i ona u kojoj je vlada, ili dio vladajuće stranke, inscenirao kako bi zaštitio ministra Tolušića, pod pretpostavkom da bi nešto od toga moglo biti točno, strašne. “

Josipović je i komentirao izjavu predsjednice kako su Tolušićeve navodne fotografije dno dna: “Količina raznog lažnog materijala koji je ona s paraobavještajnim podzemljem koristila protiv mene je neusporedivo veća i ozbiljnija od ovoga što smo vidjeli u slučaju Tolušić”.

“Sjećate se, Šešelj je tada tumačio kako sam ja njegov prijatelj i izdajnik Hrvatske, pa će zato on glasati za mene. To što su lagali o mojem, nažalost umirućem ocu, i njegovoj navodnoj ulozi u Drugom svjetskom ratu – a on uopće tada nije bio u Hrvatskoj, nego u Africi, u izbjegličkom logoru El Shatt – naprosto je prestrašno. I nakon što je sve to napravila, osjetila se pozvanom govoriti o ‘dnu dna’ zbog jedne fotografije”, dodao je Josipović.

Bivši predsjednik je u emisiji 24 sata još rekao kako se još nije vratio u SDP – u tijeku su finalni pregovori – ali bi s njim vjerojatno mogao prijeći i veći dio stranke Naprijed Hrvatska, koja ima nekoliko zastupnika na lokalnim razinama. Josipović nije rekao kani li se kandidirati na predsjedničkim izborima.