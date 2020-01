JOSIPOVIĆ PONOVNO PO BOSNI PROZIVA HRVATSKU: Nećete vjerovati što je izjavio

”Odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine puno su lošiji nego prije deset godina, a krivnju za to snose obje strane, no veći je problem ipak politika Zagreba”, stav je to bivšeg predsjednika Ive Josipovića kojega je artikulirao u razgovoru za Dnevni avaz.

”Mislim da je ipak glavni problem miješanje Zagreba u unutarnje stvari BiH koje je potpuno kontraproduktivno, šteti odnosima i vrijeđa susjednu državu. Svakako da u BiH svi narodi trebaju sjesti i srediti odnose jer temeljno nezadovoljstvo nije generirano u Zagrebu. Ono ipak dolazi iz BiH”, izjavio je nadalje bivši predsjendik koji drži da je za BiH najbolje da se na Pantovčaku dogode promjene.

”Sadašnja je predsjednica ipak znala s prijezirom govoriti o susjedstvu što, po meni, nije dobro”, naglasio je dodajući da je i Zoran Milanović znao korisitti ono što su novinari zvali zoranizmima, ali iza toga smatra nije bilo zle političke podloge koja je znala biti iza poruka aktualne predsjednice, poglavito kada su sadržavale nacionalističku kampanju.

Bivši hrvatski predsjednik nije iznenađen prvim krugom predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, ali drži da je u “diobi kolača na tri velike šnite” Milanović daleko bolje prošao u odnosu na Grabar-Kitarović i Miroslava Škoru. U drugom krugu, prednost pak daje Milanoviću čije šanse vidi u nezadovoljstvu građana kako HDZ-om, tako i aktualnom predsjednicom.

”Zato mislim da je Milanović u velikoj prilici i treba samo mudro odigrati do kraja”, konstatirao je Ivo Josipović.