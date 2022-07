JOSIPOVIĆ MU JE SATRAO TERASU: ‘Studentice su pale na pod od šoka. Prvo im se nije obratio, a dvije stvari su mi jako čudne’

U nedjelju navečer, nakon 22 sata, bivši predsjednik Ivo Josipović autom je uletio u terasu kafića Kolaž u Amruševoj ulici u centru Zagreba,

Tada nije bilo objavljeno više detalja, tek se putem društvenim mreža, prema izjavama svjedoka, moglo saznati da nije bilo ozlijeđenih.

Vlasnik kafića u čiju se terasu zabio Josipović danas je ispričao što se dogodilo.





Bivši predsjednik je tako srušio tri od šest stolova i stolice, za stolovima pored sjedile su dvije buduće studentice koje su u Zagreb došle zbog prijemnog ispita za fakultet.

‘Vozio je po dijelu predviđenom za parkiranje vozila’

“Iskreno, nije mi jasno kako on nije vidio terasu koja se prostire na dva parkirna mjesta. Na uglu Petrinjske i Amruševe gradi se hotel i već su oni zauzeli jedan trak, sigurno duljinom barem 50 metara. On je zapravo vozio po dijelu koji je predviđen za parkiranje vozila, to niti nije vozni trak. Ne znamo je li bio na mobitelu ili slično, izašli smo tek kad se čula silina udarca i kad se željezo počelo savijati”, prepričava vlasnik kafića Željko Drmić za Jutarnji list.

Vlasnik: Šteta je oko 4000 eura

Dodaje, policija je brzo stigla pa nije odmah vidio u kojoj se šteti radi, no kasnije je ustanovio da su mu uništena tri stola, šest stolica, polomljeni blokovi na kojma je terasa pa je narušena statika terase.

“Mislim da je na kraju šteta približno četiri tisuće eura , govori Drmić.

Treba čekati procjenu osiguranja

Josipović je u startu rekao da će nadoknaditi štetu, ali konkretan dogovor nisu postigli. Dapače, Drmić je bio taj koji je njega naknadno zamolio za kontakt kako bi se mogli čuti narednih dana.

Vlasnik kafića dodaje da čeka zapisnik policijskog očevida i tek tada treba bi vidjeti koje je Josipovićevo osiguranje koje mora izaći na teren i procijeniti štetu.









“Stvar je u tome što ja ne mogu držati terasu i lokal toliko dugo u ovom stanju, moramo normalno raditi”, rekao je Drmić koji je najavio da će razgovarati sa svojom odvjetnicom pa zvati Josipovića za podatke o osiguranju.

‘Studentice su pale na pod od šoka’

Drmiću je, kaže, ipak najviše žao studentica koje su se došle opustiti prije stresnog prijemnog, a na kraju su ovo doživjele.

“Pale su na pod od udarca i šoka. Ja sam ih odmah ponudio vodom i pitao ih trebaju li hitnu pomoć. Josipović im se nije ni obratio dok nije vidio da smo svi oko njih. Jednoj je došla i mama, razgovarala je s Josipovićem”, prisjeća se Drmić.









Dvije stvari su neobične

Za Josipovića naglašava kako je sve vrijeme bio korektan, nije bio neugodan niti je imao ružne komentare.

“Samo mi je čudno što nije kočio, a neobično je i što su mu alkotest radili naknadno, sa strane i pokazao je nula promila”, kaže Drmić za kraj.