JOSIPOVIĆ KRITIZIRAO KOLINDU: Ako zna svirati, neka pokaže građanima svoje pijanističke sposobnosti

Autor: Dnevno

Bivši predsjednik Ivo Josipović prokomentirao je jučerašnji istup predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je rekla da je svoj klavir donirala pa više ne svira.

“Predsjednica Republike, vidjeli smo više puta, prekrasno pjeva! Kaže, odlično i svira, ali nema klavir jer ga je donirala. Valjda nije donirala i ona dva koja ima u Uredu! Mogla bi pozvati građane i medije da im tamo pokaže svoje pijanističke vještine koje siguno ne zaostaju za njenim pjevačkim sposobnostima. Evo, da je podsjetim na klavir u njenom Uredu……”, napisao je Josipović te uz objavu priložio link vlastite izvedbe na klaviru u Uredu predsjednika.

Podsjećamo, predsjednica se jučer, na obilježavanju 20. obljetnice Zajednice žena HDZ-a ”Katarina Zrinski”, požalila da je svi kritiziraju. Potom se pohvalila kako zna svirati klavir, no svoj je klavir, kako kaže donirala dječjem vrtiću. “Kad neki gospodin svira klavir u nekoj susjednoj državi, predsjednik neke susjedne države, onda je on gospodin. Ali kad jedna žena pjeva sa svojim narodom, onda je to prostački. No, da budem sasvim jasna, ta žena svira i klavir, ali imam dva problema – prvo, ne mogu ga nositi sa sobom cijelo vrijeme, drugo, donirala sam ga dječjem vrtiću jer ne želim iritirati susjede”, rekla je predsjednica.