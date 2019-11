JOSIPOVIĆ INZISTIRA NA ANTIFAŠIZMU: Predsjedničine izjave o Jugoslaviji proglasio lažnima

Autor: Dnevno

Bivši predsjednik Republike Ivo Josipović bio je gost Dnevnika na N1. Komentirao je izjave aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izrečene u današnjem intervjuu za Točku na tjedan.

O predsjedničinoj fascinaciji Jugoslavijom, Josipović je kazao: “To je pogonsko gorivo za birače utoliko što potencira taj ideološki karakter, ja mislim da je pitanje Jugoslavije povijesno pitanje. Danas raspravljati o Jugoslaviji izvan povijesnog konteksta, zaista nema puno smisla, ono što ima smisla je inzistirati na antifašizmu”.

Na predsjedničine tvrdnje o vrstama jogurta i putovnici u Jugoslaviji odgovara: “To su potpuno netočne tvrdnje koje očito imaju za cilj emotivno ubosti ljude koji imaju više primjedbi od običnog čovjeka na bivšu Jugoslaviju”.

Osvrnuo se i na inicijativu kojom bi predsjednik imao ovlasti pri biranju ustavnih sudaca. “Ne bi bilo dobro da osoba koja odgovara Ustavnom sudu predlaže ustavne suce. Istina jest da imamo rupu u zakonu u kojoj može doći do situacije gdje Sabor zbog nemogućnosti dogovora između dvije najveće stranke ne može imenovati ustavne suce i tu bi predsjednik eventualno mogao imati ulogu do redovnog izbora. Poptuno je točno to što je Milanović rekao, u redovnom izboru ustavnih sudaca, predsjednik ne bi smio imati pravo izbora”, kazao je Josipović.

Komentirao je i ovlasti predsjednika države. “Ja sam uvijek tvrdio da je potrebno profilirati i operacionalizirati postojeće ovlasti predsjednika. Glavna funkcija predsjednika nije držati batinu u ruci, nego političkim argumentima utjecati na kvalitetu političkog sustava”, rekao je Josipović.





Josipović smatra kako je program predsjedničkog kandidata važan. “Očito da politički sustav funkcionira često emotivno, ali smatram da je program važan. Bitno je da se vide vrijednosti koje predsjednički kandidati zastupaju”, ističe zaključno Josipović.