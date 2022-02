JOSIPA RIMAC RUŠIT ĆE I PLENKOVIĆA! Sporne prepiske vode u vrh Vlade: Kreću optužnice, ali ona neće pasti sama

Autor: Iva Međugorac

Zatišje pred buru, tako bi se mogla nazvati aktualna politička situacija u državi. Naime, kroz narednih dva tjedna na Uskokovoj optužnici trebali bi se naći ravnatelj Carinske uprave, pomoćnica ministra gospodarstva, dva državna tajnika iz Ministarstva branitelja, šefica kabineta ministrice Vučković, glavni tajnik Ministarstva zdravstva, ravnatelj Policijske akademije, dvije načelnica općine, direktor HDZ-ove podružnice Operater distribucijskog sustava, član Uprave HEP-a te niz onih koji su defilirali po državnim institucijama.

Svima njima dodirna je točka bivša kninska gradonačelnica, i nekadašnja državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac.

Kako piše Jutarnji, Uskok je prije dva tjedna zaključio istragu u jednom djelu slučaja, a u roku od mjesec dana moraju dići optužnicu u jednoj od dviju točaka optužbe protiv nekoć utjecajne HDZ-ovke. Jedna se optužba u slučaju Rimac odnosi na pogodovanje poduzetniku Milenku Bašiću pri izgradnji vjetroelektrana, dok se u drugoj spominje sređivanje poticaja za uzgoj stoke te potpora i poticaja za područja naseljena nacionalnim manjinama. Tu je i ono poznato sređivanje prolazaka na državnim ispitima. Upravo je za taj drugi dio istraga zaključena, no u dijelu istrage koji se odnosi na vjetroelektrane moglo bi doći do zaključenja istrage pa bi Uskok vrlo skoro mogao dignuti dvije optužnice protiv Rimac. Navodno je u najvećem dijelu optužbi već sklopljen veliki broj nagodbi uz priznanje krivnje, riječ je o optužbama koje se odnose na sređivanje ispita i zapošljavanja preko veze, što su sve točke za koje se tereti bivša državna tajnica.

Osvetnički pohod Josipe Rimac

Nagodbi je desetak, a iz dana u dan broj osoba zainteresiranih za istu se povećava. Dok se ostatak družine upušta u procese nagodbe, Rimac se sprema za osvetnički pohod. Kako tvrde upućeni, ona je okrenula novu stranicu u životu, odnedavno živi u elitnim zagrebačkim Remetama, na novom poslu odlično joj ide pa je njen stil života i dalje jednako lagodan kao što je bio tijekom aktivnog bavljenja politikom. Oni koji pomno prate ovaj slučaj uvjereni su kako Rimac previše zna o mnogim aktualnim članovima Plenkovićeve vlade, te da su stoga male šanse da je se opet vidi u Remetincu.

“Ona ih drži u šaci”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te kaže kako nije moguće da nitko u Vladi nije znao čime se ona bavi pošto se tu radilo o dobro uhodanoj mreži. ”Ako nitko od njih ništa nije znao, onda je Rimac toliko sposobna da joj odmah treba pustiti da bude premijerka. Pazite, ona je nazivala Plenkovićevu najvažniju suradnicu Tenu Mišetić, komunicirala je s ministrima, uostalom poruke je slala i Plenkoviću, dakle moralo se znati da se tu nešto događa, a ona vrlo dobro zna tko je sve znao što radi i za koga je doista te poslove odrađivala”, navodi naš sugovornik te tvrdi da je Rimac žena koja je u svakom trenutku spremna na osvetu, i vlastitu obranu što je HDZ-ovcima jasno dala do znanja po izlasku iz Remetinca kada je napomenula da piše knjigu.

Nije bila Plenkovićev kadar

”To je bio jasan signal da se stane na loptu i da je se ostavi na miru, u Remetincu je ona spominjala Ćorića, njegovu suprugu, i neku neprijavljenu imovinu, istina je da je ministar to demantirao, ali je pitanje što ona još ima i o kome sve ima određene kompromitirajuće podatke. Ne treba zaboraviti da je ona poruke slala i Plenkoviću, on s njom mora biti oprezan”, komentira naš sugovornik te kaže da je i iz ovog slučaja vidljivo da kriteriji nisu jednaki za sve.

”Rimac je izbačena iz HDZ-a, a Gabrijela Žalac koja je s njom surađivala je još uvijek u stranci, to je problem za Plenkovića, netko bi mogao steći dojam da je i on sam u nečemu sudjelovao, kada već jednu štiti, a drugu miče. To su po svemu sudeći i neki unutarstranački konflikti, jer Rimac doista za razliku od Žalac nije bila njegov kadar”, ističe naš sugovornik. Premda nije bila Plenkovićev kadar Rimac je u Plenkovićevoj vladi, ako je vjerovati Uskoku uspjela formirati vlastitu mrežu pa je se slijedom toga tereti da je preko šefice kabineta ministrice poljoprivrede Ružice Njavro koja je ujedno sjedila u Upravnom vijeću Agencije za plaćanja u poljoprivredi dogovarala, odnosno prilagodila poduzetnicima Anti Sladiću i Josipu Ravliću uvjete Uredbe o zakupu šumskog državnog zemljišta.

”Kako je Rimac to uspjela izvesti bez Marije Vučković, kako je moguće da ministrica poljoprivrede o tome ništa nije znala, u konačnici i da nije znala što nam to govori o njoj i njenim ministarskim sposobnostima”, pita se naš sugovornik te još jednom podsjeća da se radi Sladića i Ravlića kontaktiralo Mišetić. Uskok sumnjiči i načelnicu Gračaca Natašu Turbić da je na poticaj kolegice Rimac prilagođavala uvjete za davanje u zakup zemljišta spomenutom poduzetničkom dvojcu, a ne treba zaboraviti da je Turbić na lokalnim izborima osobno posjetio Plenković koji joj je tom prilikom dao potporu te udijelio niz komplimenata. Optužbe obuhvaćaju i Anu Mandac pomoćnicu ministra gospodarstva, a uproširenom djelu istrage saznalo se da je Rimac preko člana Uprave HEp-a Saše Dujmića zapošljavala vlastitu sestru u šibenskoj Elektrani te da je novinaru Draženu Prši obećavala zaposlenje sina.









Kod pogodovanja na državnim ispitima spominjala se pak Nada Budimir iz Ministarstva uprave, a spominjali su se i ravnatelj Carine Hrvoje Ćorić te tajnici iz Ministarstva branitelja Nevenka Benić i Ivan Vukić, zatim Velibor Drakulić glavni tajnik iz Beroševe ministarstva pa i Dubravko Novak ravnatelj Policijske akademije, onda načelnica Gvozda Marija Idžan i u konačnici bivša ministrica Žalac, svi su oni preko Rimac tražili prolaz na državnim ispitima za nekog od svojih članova obitelji ili za nekoga od poznanika. Nedavno je također proširena istraga protiv troje osumnjičenih u aferi Vjetroelektrane, a tu se osim Rimac i Bašić spominje i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić koji se smatra kadrom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Mnogo je onih koji su od nje tražili usluge

Na teret Uskok ovoj družini stavlja trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem i zlouporaba položaja i ovlasti, a posljednje Uskokovo rješenje uslijedilo je kao nastavak ranijih istraga pa se sukladno tome sumnja da je Rimac u Zagrebu i Kninu od veljače 2014. do kraja svibnja 2020.godine u sklopu ranije postignutih dogovora s Bašiće, te uz novčanu naknadu od oko 40.000 kuna koju joj je Bašić mjesečno isplaćivao, a u cilju pribavljanja nepripadne koristi jednom trgovačkom društvu Rimac poduzimala niz radnji kako bi pogodovala tom trgovačkom društvu koristeći svoj društveni utjecaj i poznanstva koja je stekla tijekom političke karijere. Prema tezama iz Uskoka Rimac je u vezi projekta Vjetroelektrane kontaktirala minimalno deset ministara, ali i samog Plenkovića.

”Kontaktirala je predstavnike Ministarstva zaštite okoliša tamo je tada ministar bio Tomislav Ćorić, i ranije se po medijima pisalo da ga je Rimac spremna povući sa sobom, bila je u kontaktu s Goranom Marićem i njegovim famoznim Ministarstvom državne imovine, sa Tolušićem, a nakon toga i sa svojom prijateljicom Marijom Vučković koja je i danas ministrica poljoprivrede, ona je bila dobra i sa Lovrom Kuščevićem, čula se sa Štromarom, sa Žalac, ali i sa Markom Pavićem, Cappellijem, komunicirala je s Butkovićem, ljudima iz ministarstva financija, jednostavno sa svima”, nabraja naš sugovornik te kaže da je Rimac kontakte ostvarivala i sa ministrom Božinovićem, odnosno ljudima iz njegova ministarstva preko kojih i jest stupala u kontakte sa Carinskom upravom, Poreznom, inspektoratom.

”Nejasno je zašto su je uopće odlučili žrtvovati, i kome je stala na žulj, ali je nama potpuno jasno da ona kreće u akciju koja će ozbiljno prodrmati Plenkovićevu vladu, ona definitivno neće pasti sama. Mnogo je onih koji su od nje tražili usluge, sređivala je i sitne posliće, žena nije birala, od toga se dobro živjelo i to se uostalom vidjelo”, kaže naš sugovornik te podsjeća da se od Rimac u startu ogradila ministrica Vučković premda su njih dvije bile prijateljice koje su se dosta intenzivno družile.









O poslovima kolegice Rimac ništa nije znao ni Tomo Medved iako se i po njegovom sektoru mešetarilo, mešetarilo se i u donedavnom resoru ministra Horvata, dok je Banožić sam priznao da su na njega vršeni pritisci dok je bio nadređeni Rimac .Zašto na te pritiske nije reagirao, je li ih prijavio premijeru i nadležnim službama Banožić do danas nije odgovorio. Odgovora o Rimac očito će biti još mnogo, a samim time i mnoštvo pitanja koja pred vladajuće stižu u trenutku u kojem se on suočava s nizom ozbiljnih afera koje su zahvatile njegove najbliže suradnike.