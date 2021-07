JOSIPA RIMAC NAŠLA NOVI POSAO U FIRMI IZ BiH: Bivša kninska kraljica više nije zaposlena preko HDZ-a, nego SDP-a?

Autor: J.A.

Bivša gradonačelnica Knina i državna tajnica, Josipa Rimac (41), ima novi posao, doznaje Telegram.

Novi izazovi čekaju je u tvrtki Građevinsko poduzeće GŽP iz Sarajeva.

Sarajevsko Građevinsko poduzeće GŽP, čija je osnovna djelatnost vađenje kamena, u Hrvatskoj ima samo jednu podružnicu, registriranu u Slavonskom Brodu. Adresa na kojoj je registrirana nalazi se u Lučkoj ulici 8, a Ajka Turalić, osoba zadužena za zastupanje, prijavila je adresu u Ulici Ivana Gorana Kovačića 58 također u Slavonskom Brodu.

Povezana sa SDP-ovkom

Te dvije adrese vrlo su zanimljive: u Lučkoj ulici 8 nalazi se i tvrtka Feliks regulacije, čija je donedavna direktorica bila aktualna saborska zastupnica SDP-a Marina Bilić Opačak. Na adresi u Ulici Ivana Gorana Kovačića 58, u Slavonskom Brodu, nalazi se dio uprave PZC Grupe, jedne od tvrtki u vlasništvu obitelji Opačak.

Tvrtka Feliks regulacija, inače, bila je najveći pojedinačni donator predsjedničke kampanje Zorana Milanovića, darovavši ukupno 150.000 kuna.

Čini se da je obitelj Opačak, na neobičan način, spojila dvije osobe iz potpuno različitih političkih i ideoloških tabora: Josipu Rimac i Zorana Milanovića.

Oglasila se i Rimac

Na upit je li zaposlena u Slavonskom Brodu, Josipa Rimac je kratko odgovorila kako ta informacija nije potpuno točna.

Kako saznaje Telegram, sarajevska podružnica imala je do ožujka ove godine sjedište u Makarskoj, a potom se preselila u Slavonski Brod. Dok joj je sjedište bilo u Makarskoj vodila se kao glavna podružnica za turizam i ugostiteljstvo, a sada joj je glavni posao skladištenje, projektiranje, stručni nadzor i prostorno uređenje. Ali s obzirom na to da se sarajevska matična tvrtka prvenstveno bavi vađenjem kamena, to bi moglo potvrditi glasine kako je obitelj Opačak, koja se među ostalim bavi i tom djelatnošću, preuzela tvrtku u kojoj radi Josipa Rimac.









U 2020. godini podružnica sarajevske tvrtke u Slavonskom Brodu imala je više nego skroman ukupni prihod od samo 3080 kuna i godinu je završila s gubitkom od 89.585 kuna.