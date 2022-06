‘JOŠ MALO I BIT ĆE NEPOŽELJNO IZJASNITI SE KAO HRVAT ILI KATOLIK’: Penava udara bez milosti: Plenkovićeva vlada zatire sve što je bilo hrvatsko

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, danas je ispred Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava održao konferenciju za medije na kojoj je upozorio hrvatsku javnost na nametanje globalističkih ideja pogubnih po hrvatski nacionalni identitet i društveni život.

”Ne samo da se nalazimo pred momentom kada će zapravo hrvatska kuna otići u prošlost, kada će hrvatska izgubiti svoju teško i krvlju stečenu nacionalnu valutu i usvojiti euro te time izgubiti dio svog nacionalnog identiteta, ali i dio monetarne suverenosti koja je, složit ćete se, dio ukupnog suvereniteta svake države”, uvodno je poručio Penava.

Penava tvrdi kako Vlada briselskog birokrata Andreja Plenkovića nije u stanju zaštiti nacionalne interese Hrvatske u BiH te da je BiH, kao susjedna država tri konstitutivna naroda, također trebala dobiti status kandidata zemalja članica EU po uzoru na Ukrajinu ili Moldaviju, a potom se osvrnuo na novu programsku deklaraciju vladajućeg HDZ-a.





‘HDZ se priključio briselskoj koaliciji stranaka duginih boja’

”Programska deklaracija HDZ-a za sve nas je pomalo šokantna. Jasno nam je da stranke poput MOŽEMO, SDP-a, Pametno prate taj globalistički trend i zastupaju tu ideologiju te tu nema ničeg novog niti spornog jer se oni se iza toga ne skrivaju. U Hrvatskoj se dogodilo nešto što stožernu-demokršćansku stranku u Hrvatskoj praktično prebacuje u jedan ideološki kontekst globalističkog svijeta i Europe koja negira kršćanstvo, a nastala je na njenim temeljima. Kontekst koji negira suverene nacije i teži globalnom svijetu u kojem pod krinkom ‘ne imanja razlika’ zapravo ne poštuje, omalovažava čak i s mržnjom gleda na bilo kakvu razliku u smislu nacionalnih specifičnosti, suverenosti i svih vrijednosti za koje se zalažemo. HDZ se priključio briselskoj koaliciji stranaka duginih boja!”, jasan je bio Penava.

‘Uskoro će u Hrvatskoj biti nepoželjno izjasniti se kao žena ili muškarac, katolik ili Hrvat’

Prema Penavi to najbolje opisuje izvadak iz spomenute programske deklaracije koju je HDZ usvojio, a kojim se zapravo napada obitelj što bi, tvrdi Penava, trebala biti jezgra demokršćanskog svjetonazora jer se svaku istospolnu zajednicu izjednačava s obitelji.

”To je nešto što do sad u Hrvatskoj nije viđeno i na što sam dužan upozoriti kroz iduće primjere. Prvi je nedavno održana povorka ponosa, tzv. Pride u Zagrebu. Prisjetit ću se vremena apartheida kada su klupe za jedne i klupe za druge predstavljale, i dan-danas predstavljaju, jedan sasvim drugačiji kontekst, nešto negativno, stoga ne vidim čemu sad netko ima potrebu izdvajati, ukazivati i upirati prstom na različite, a to sada radi sam taj svjetonazor kroz obojane klupe”, prokomentirao je Penava.

Penava je izjavio kako mu je jasno to što radi MOŽEMO, g. Tomašević, SDP, SDSS itd., ali ne i Andrej Plenković koji je na čelu ”demokršćanske stranke”.

”Doista s navodnicima jer to nije više demokršćanska stranka budući je Plenković vrlo otvoreno rekao da teži manjinsko-liberalnoj Vladi i on doista vodi takvu politiku. Moram reći da ono što će nam se dogoditi jest Europa koju nam on donosi u Hrvatsku,” smatra čelnik DP-a.

Je li to novo normalno?

Penava se potom osvrnuo na medijske naslove kojima se najavljuje uvođenje trećeg spola, pokraj muškog i ženskog, za one koji nisu niti muškarci niti žene, u njemačke državne željeznice 2023. godine.









”Je li to, to novo normalno, nešto što je demokršćansko i u tradiciji nacionalnih vrijednosti i vrijednosti EU?! Jasna poruka hrvatskoj javnosti je reakcija tijela HDZ-a, gdje je od njih 2000 samo njih 900 glasovalo te su svojim nedolaskom na Sabor stranke poslali jasnu poruku Andreju Plenkoviću”, prokomentirao je Penava te zaključio kako je vrijeme da osvijestimo činjenicu da smjer kojima određeni čelnici i Vlada RH vode državu nije suveren i Hrvatski.

”Vlada RH liberalnog svjetonazora pod ravnanjem g. Plenkovića korak po korak zatire sve ono što je bilo suvereno i Hrvatski, a dovodi nam globalizam i svijet. Još malo i u ovoj državi bit će nepoželjno reći i izjasniti se kao žena ili muškarac, bit će nemoguće i nepoželjno izjasniti se kao katolik ili Hrvat i ukoliko se to ne daj Bože dogodi, pozivam ljude da osvijeste da je za to bio kriv trenutak kada su dali povjerenje ovakvim ljudima da vode Republiku Hrvatsku”, zaključio je Penava.