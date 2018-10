Još jedna glumačka zvijezda odlučila se na operaciju očiju u Hrvatskoj

Autor: Dnevno.hr

Franco Nero, poznati talijanski glumac svjetskog glasa novo je poznato ime iz svijeta filma koje se odlučilo obaviti operaciju svojih očiju upravo u Hrvatskoj. Samo nekoliko dana nakon što je u zagrebačkoj Klinici Svjetlost svoje probleme s vidom riješio američki glumac Armand Assante, isto je učinio i Franco Nero – glumac koji je mnogima u Hrvatskoj poznat po ulogama u filmovima poput Bitka na Neretvi ili kultnom špageti-vesternu Django.

Operaciju ugradnje multifokalnih leća kojom se Nero riješio problema s vidom, točnije mrene i dioptrije, proveo je u suradnji sa svojim timom prof.dr.sc. Nikica Gabrić. Da je najbolja preporuka ona usmenim putem potvrđuje i ovaj događaj, jer Franco Nero se odlučio na operaciju u hrvatskoj klinici upravo na prijedlog dugogodišnjeg prijatelja i glumačkog kolege Armanda Assantea.

„Franco Nero mogao je riješiti svoje probleme s vidom kod svojih doktora u Rimu ili Londonu, ali došao je ipak u Kliniku Svjetlost i to na preporuku našeg pacijenta. Ovo je najbolji dokaz kako kvalitetnim radom stječemo povjerenje naših pacijenata, te da i netko iz malene Hrvatske može biti konkurentan najboljim svjetskim oftalmološkim klinikama.“ – rekao je netom nakon uspješno provedene operacije vlasnik i ravnatelj Klinike Svjetlost, prof.dr.sc. Nikica Gabrić.

Talijanski glumac trenutno boravi u Hrvatskoj zbog snimanja filma The Match, čiju režiju potpisuje Jakov Sedlar. Film koji će zasigurno privući veliki interes publike donosi životnu priču Branka Lustiga i teške trenutke njegove mladosti, koju je obilježio boravak u nacističkom logoru Auschwitz.

„Potaknut Armandovim iskustvom te njegovim oduševljenjem prof. Gabrićem i timom Klinike Svjetlost, odlučio sam napokon riješiti probleme s vidom i to baš ovdje u Hrvatskoj. Najsretniji sam kada sam na setu. Volim stvarati, radim cijeli život i to me veseli. U potpunom posvećivanju svojoj najvećoj ljubavi – glumi, do sada me u velike sputavao loš vid, a s godinama on se pogoršavao. Od danas više tih problema nema jer savršeno vidim sve oko sebe.“, istaknuo je 76-godišnji glumac.

„Nakon što je u samo nekoliko dana zagrebačku kliniku posjetilo dvoje istinskih filmskih ikona, a uzevši u obzir njihova poznanstva te pozitivne dojmove koje smo kao stručnjaci ostavili, s pravom se nadamo kako će uslijediti dolasci i drugih poznatih osoba iz čitavog svijeta. Zdravstveni turizam ne događa se sam od sebe, a nadamo se kako je ovo tek početak i kako će u godinama koje dolaze sve veći broj pacijenata Klinike Svjetlost dolaziti i iz inozemstva.“ – dodao je prof.dr.sc. Gabrić komentirajući interes filmskih legendi.

Klinika Svjetlost jedina je privatna klinika u Hrvatskoj i regionalni lider u dijagnostici i liječenju s 20 godina iskustva pružanja vrhunske usluge. Do danas je u njoj obavljeno više od 125.000 svih vrsta zahvata na očima, a primila je mnogobrojna međunarodna priznanja, među kojima je i nagrada Star Diamond Award koju je klinika dobila kao priznanje za izvrsnost u području oftalmologije.