Još jedan dokaz da s***a u državnoj službi nema! Pogledajte rođačke veze u Zagrebačkoj gradskoj plinari.

Autor: Dnevno/B.V.

Da se javni natječaji najčešće raspisuju forme radi, stara je vijest. U državnoj službi, javnoj upravi i državnim poduzećima svatko je nekome nešto i ključno je pitanje, ako već i dobijete takav posao: ‘a čiji si ti?’ Ne gleda se nažalost tko je sposoban, nego tko je podoban i tako već desetljećima. Društvo koje funkcionira na temeljima nepotizma osuđeno je nužno na propast, ali u hrvatskome se slučaju ovakav način razmišljanja uvukao u svaku poru, jer to svi ionako rade i ako se već ukaže prilika za uhljebljivanjem, zašto je ne iskoristiti.

Da zapošljavanje u državnim firmama ide jedino preko rođačko – obiteljskih veza, pokazuje još jedan nevjerojatan slučaj iz Zagrebačke gradske plinare. Gradska plinara inače je podružnica Zagrebačkog holdinga. Prema istraživanjima portala Telegram, trenutačno je tamo zaposlena cijela jedna obitelj, točnije pet članova. Otac Mile Klanac, sin Luka Klanac, kćer Ana Klanac, nećak Krešimir Marić i nećakinja Mateja Klanac Vukićević. Nekada je dinastija Klančevih u Gradskoj plinari bila još brojnija i moćnija, ali vrijeme je prema svima neumoljivo i ono je već poslalo devet njihovih članova u mirovinu, tako da ih je tamo zasada samo 5.

Pogledajmo povijest zapošljavanja jedne obitelji u Gradskoj plinari. Prvo je zaposlen Ivan Klanac. Uz njega posao u istoj tvrtki pronalaze i njegovi bratići Joso Jurjević te Ante Klanac. Potom Ivanova sestra Ika Marić i brat Ante Klanca – Mirko Klanac. No, ni to nije sve. U plinari je zaposlen još jedan bratić iz drugog koljena – Ante Jurjević. U međuvremenu u posao ulazi i supruga nešto ranije spomenutog Ante Klanca – Iva Klanac. Na red potom dolazi brat Ivana Klanca, Mile Klanac. On se pak u plinari zaljubio pa tako nakon vjenčanja radi sa svojom ženom Renatom Klanac. U plinari je zaposlen i njegov nećak, odnosno sin Ike Marić, Krešimir Marić. Uskoro je zaposlena i kći Ivana Klanca – Mateja Klanac Vukičević. Posljednji pridošlice u gradsku tvrtku iz ove loze su kćer i sin Mile Klanca – Luka, zaposlen u listopadu 2018., te Ana Klanac zaposlena na određeno vrijeme prije nekoliko mjeseci. U zagrebačkoj Gradskoj plinari posao je kroz godine tako pronašlo 14 članova iste obitelji. Zaključno je da je radna atmosfera tamo topla i prava obiteljska.

Gradska plinara nije posljednji domet obitelji Klanac. Marija Klanac, sestra Mateje Klanac Vukićević, zaposlena je u Uredu gradonačelnika Milana Bandića. Lako se mogu naslutiti veza Klančevih i aktualnog gradonačelnika Milana Bandića. Dok je Bandić 2002. zaustavljen u vožnji u alkoholiziranome stanju, Mile Klanac (bratić Ivana Klanca), kao zamjenik načelnika prometne policije tražio je da se iz izvješća izbace podaci o alkotestu, kao i informacija da je Bandić pružao otpor prilikom izvlačenja iz vozila

Kako ne postoji zakon koji bi zabranio zapošljavanje članova iste obitelji, Klančevi mogu i dalje mirno spavati.