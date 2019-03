Još jedan bivši ministar napušta SDP? Stranka pred potpunim kolapsom

Sve je izglednije da se Davor Bernardić na čelu SDP-a ne snalazi, ali izgledno je i da on svim neuspjesima i odljevima usprkos nema namjeru odstupiti s funkcije koju obnaša. No, dok on čuva svoju poziciju partija se bjesomučno osipa pa se tako političkim kuloarima proširila priča da o odlasku iz stranke razmišlja i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović, nezadovoljan načinom i smjerom kojim plovi njegova stranka.

Odlazak iz SDP-a nedavno je javnosti obznanio i Siniša Varga, koji je po svemu sudeći postao još jedan od podupiratelja HDZ-ovog vladajućeg rukovodstva. Da je tome tako dalo se naslutiti i tijekom glasanja o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, kada je stao na stranu vladajuće većine. Slijedom toga, počelo se spekulirati da bi Milanovićev nekadašnji ministar uskoro mogao prijeći u Bandićeve redove.

On je pak te tvrdnje javno demantirao, ali kako saznajemo ponudu za ulazak u Bandićev Klub ipak je dobio, a s njegovim potencijalnim transferom klub zagrebačkog gradonačelnika u Sabornici popeo bi se na 12 zastupnika. Osim ulaska u Bandićev klub, Vargi je na raspolaganju opcija kojom se poslužio Željko Lacković koji nije formalni član kluba, ali podržava kako Bandića, talo i vladajuću koaliciju.