JOŠ JEDAN AFTERSHOCK: 1,4 po Richteru treslo se tlo u Zagrebu

U 14:31, Zagrepčani su osjetili još jedan aftershock, javlja EMSC.

Jačine 1,4 po Richteru zatreslo se tlo šest kilometra sjeverno od glavnog grada, tvrde. Potres je nastao na dubini od četiri kilometra.

Felt #earthquake (#potres) M1.4 strikes 6 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 41 min ago. Please report to: https://t.co/dPm7rRPDBe pic.twitter.com/D6ksCvhZoT

— EMSC (@LastQuake) November 16, 2020