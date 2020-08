JOKIĆ KOMENTIRAO POČETAK ŠKOLSKE GODINE ‘Političari se brčkaju u plićaku, a djeca i roditelji čekaju odgovore

Autor: Dnevno

Hrvatski pedagog i sociolog Boris Jokić gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao cjelokupnu situaciju obrazovanja čak 15 dana prije početka školske godine. On tvrdi, nismo situaciji pristupili ozbiljno.

“Ne, to nije ozbiljno. Hrvatske obrazovne vlasti uvelike kasne s pripremama za početak školske godine. Dok druge zemlje već pripremaju za sve scenarije, hrvatski političari su na moru, brćkaju se u plićaku, a roditelji i djeca i obrazovni djelatnici nemaju odgovore”, tvrdi.

Nedavno je ovaj pedagog i škole nazvao epidemiološkim bombama, a i sada tvrdi isto.

“Neke škole bi mogle postati. Ne smije se zaboraviti da osim pandemije COVID-a Zagreb je imao i potres što je uzrokovalo da su neke škole dislocirane. Primjerice MIOC. Naime, 2000 ljudi svakoga dana prolazit će kroz tu zgradu. No i tu se može pronaći rješenje, ali tri tjedna prije početka škole mi tek očekujemo neko birokratsko tijelo koje će odlučivati i možemo se samo nadati da ćemo imati sve odgovore”, govori.

Jer naposljetku, on smatra da djeca trebaju ići u škole, a to tvrdi i kao roditelj.

“Moj stav je dobro poznat najbolje bi bilo kad bi djeca išla u školu. Škola je najbolje okruženje za učenje, no moramo se pripremiti za sve situacije, izvjesno je da će doći do određenih epidemioloških situacija i treba razmišljati o hibridnim modelima poučavanja. Ti hibridni modeli znače da bi trebalo predvidjeti što će se dogoditi kad djeca dođu u svoje kućno okruženje, a također treba se pripremiti za online nastavu. Sve to Hrvatska bi mogla napraviti, ali to se neće dogoditi ukoliko ne počne raditi ili sev nije počelo raditi”, tvrdi.

Na pitanje trebaju li roditelji moći birati, Jokić tvrdi kako država mora jamčiti javno zdravstvenu sigurnost djeci i odgojno obrazovnim radnicima za vrijeme izvođenja nastave.

“Ukoliko toga nema naravno da su roditelji pod rizikom. Međutim, ukoliko se adekvatno planira, pa nema firme u Hrvatskoj koja ukoliko postoji rizik od pandemije korone ne planira daljnju situaciju. Je li moguće da jedan ovakav sustav to ne planira. Ja sam kao otac zabrinut! Brine me da je dijete zdravstveno sigurno, a druga stvar koja me brine je to obrazovno pitanje. Na niti jednu od tih pitanja nemamo odgovor”, govori.

“Odgojno obrazovni sustav je najsloženiji sustav koji zahtjeva izrazito planiranje situacije. Što se dogodi u jednom razredu ukoliko je netko zaražen, što se dogodi ako je nastavnik zaražen? O tome se ne razgovora. Kako reorganizrati školu, nastavu u slučaju zazraženih nastavnika?”, pita se.