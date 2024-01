Jezive priče o ‘nevidljivoj djeci’ i sustavu na koljenima: ‘Vrijeme je da kažemo što se događa’

Autor: Iva Međugorac

Više od deset godina uslijed svake veće obiteljske tragedije progovara se o nefunkcionalnostima Centara za socijalnu skrb čiji se propusti gomilaju usprkos tome što i za njihov rad postoje kontrolni mehanizmi odnosno inspekcije. Sve propuste Centra gotovo je nemoguće nabrojati, baš kao što je gotovo nemoguće nabrojati sve ministre koji su vodili ovaj sustav tvrdeći da ga nastoje urediti i reformirati. U ovim trenucima na čelu Ministarstva rada kojemu je pripojena i socijalna skrb nalazi se mladi Marin Piletić. Samim time što se u aktualnoj Vladi socijalna skrb ukinula kao zaseban resor i pripojila kompleksnom Ministarstvu rada dogodio se propust, smatraju oni koji djeluju unutar ovog zapuštenog sustava, o kojem se govori isključivo kada se dogode tragedije.

Upućeni svjedoče da u posljednjih deset godina gotovo da i nema Centra za socijalnu skrb u državi koji se nije našao pod povećalom inspekcije, a u većini slučajeva utvrđene su i nepravilnosti, a dok se propusti gomilaju sustav se urušava. Prema riječima naše sugovornice koja je i sama zaposlenica jednog Centra za socijalnu skrb djelatnike toga sustava potrebno je rasteretiti jer nerijetko njihov posao izlazi iz okvira onoga čime bi se trebali baviti, a u nedostatku kadrova dolazi do toga da ne stignu raditi na problemima unutar obitelji, što im i jest primarna dužnost.

Pomaka nema više od deset godina

U mandatu bivše SDP-ove ministrice Milanke Opačić spominjalo se uvođenje aplikacija koje su trebale rasteretiti socijalne radnike, ali pomaka do danas nema. ”Socijalni radnik uvid u događanja unutar obitelji može vidjeti samo ako izađe na teren i uđe u tu obitelj, a nama se i danas nerijetko događa da veliki dio vremena gubimo na razgovore sa strankama ili na printanje kojekakvih potvrda. U nekim posebice manjim sredinama za obilazak obitelji vi nemate ni dovoljan broj socijalnih radnika, ali ni dovoljan broj vozila”, kaže naša sugovornica. Da je sustav u problemima i da je neophodno hitno reagirati vidljivo je i ovih dana na primjeri smrti dječaka u Slavonskom Brodu, o čemu je osvrt dala i novinarka Nataša Božić koja je na portalu N1 televizije napisala kako je još u rujnu pitala ministra Piletića i šeficu Zavoda za socijalnu skrb koliko ima djece koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb, a koja čekaju smještaj pri čemu joj je odgovoreno da nema niti jednog takvog djeteta.

”Za par desetaka, rekla je Tatjana Štritof, su centri pokrenuli procedure, ali svi se hitni slučajevi rješavaju odmah”, prenijela je Božić koja i sama postavlja pitanje tko je procijenio da beba iz obitelji u kojoj majka ima mentalnu retardaciju, a otac snižene intelektualne sposobnosti i koja živi u dvije prostorije bez osnovnih uvjeta za život treba otići iz rodilišta u horor odnosno u obitelj koja već ima dvoje male djece za koju se traži izmještanje iz obitelji. Naša sugovornica iz samog sustava kaže kako je ovaj konkretan slučaj na temelju medijskih napisa teško komentirati. Kako naglašava sve je okolnosti prije javne osude potrebno utvrditi, međutim dodaje i kako je u pojedinim situacijama teško predvidjeti rasplet događanja.

Posao kojeg nitko ne želi raditi

”U svakom slučaju ovo nije dobro, ali je isto tako krajnje vrijeme da netko jasno i glasno kaže što se događa unutar samog sustava. Socijalni radnici prije bilo kakvih postupanja moraju utvrditi postoji li unutar obitelji nasilje ili neki oblik zanemarivanja, a ljudi koji taj nadzor unutar obitelji provode su mizerno plaćeni. Nitko za te novce to ni ne želi raditi jer je riječ o preodgovornom poslu, često se i sami srećemo s neugodnostima, pišemo izvješća, hodamo po terenu i sve to za vrlo skromna primanja. Zato to doista možda ponekad niti nije kvalitetno, uostalom fali nam ljudi u tome je najveći problem”, smatra naša sugovornica koja naglašava kako u cijelom sustavu vlada potpuni kaos, a pažnju skreće i na skromne udomiteljske naknade zbog čega nedostaje udomiteljskih obitelji.

”I u domovina odavno nema mjesta, a događa se da čak i kada imate potrebu izdvojiti dijete dođe do toga da ga nemaš gdje smjestiti. Kada imate obitelji s više braće i sestara gotovo je nemoguće naći jednog udomitelja, a i kada imate djecu različite dobi oni isto teško mogu ići u isti dom, što vrlo često rezultira razdvajanjem djece. Ovo je tematika s kojom se država vrlo malo bavi. Sustav je u očaju, a pri tome treba napomenuti da je i u ovakvim situacijama kod primjerice uzimanja djece konačna odluka na sudu, isto je i kod oduzimanja prava na stanovanje, a posebice kod lišenja. Da bi naš prijedlog prošao na sudu, mi moramo napisati prijedlog i debelo ga potkrijepiti”, konstatira naša sugovornica. Dječak koji je preminuo u Slavonskom Brodu gotovo dvije godine čekao je mjesto u domu, u svakoj civiliziranoj zemlji to bi bio dovoljno snažan argument da ministar u čijoj je to nadležnosti podnese ostavku, no ministar Piletić kao što je sam kazao takvo nešto nema u pravu. Osim što je u svojim istupima izrazio sućut obitelji kazao je kako je utvrđeno da je do smrti djeteta došlo prirodnim putem.

Piletić nikoga ne smatra odgovornim

“S obzirom na to da smo zaista sagledali i dobili informacije od ljudi na terenu da ni u jednom trenutku nije bilo elemenata da se to dijete žurno izdvoji iz obitelji. Zavod je redovitim putem podnio sudu zahtjev za lišavanje roditelja prava na stanovanje s djecom, sud još nije donio odluku”, kazao je ministar naglašavajući kako se čuo i sa voditeljicom centra koja mu je rekla kako nije bilo nikakvog razloga za žurno izdvajanje djeteta iz obitelji. “Ova smrt koja se tendenciozno želi pokazati kao krah sustava socijalne skrbi, ne odgovara činjeničnom stanju”, rekao je Piletić ponavljajući kako nije bilo konkretnog elementa koji bi ukazivao na to da je dijete potrebno žurno izdvojiti iz obitelji.

“Ovdje govorimo o slučaju gdje je primjereno da djeca imaju značajno smanjene razvojne šanse. Ono što smo utvrdili je da roditelji i djeca imaju ostvaren emocionalni odnos. Stječe se dojam da je smrt ovog djeteta rezultat nečijeg nečinjenja, nebrige i zanemarivanja. To nije slučaj. Danas je naša inspekcija poslana na teren i u Zavod za socijalni rad i kod svih pružatelja usluga koji su bili dio postupka i kad stigne nalaz, bit ćete obaviješteni”, rekao je ministar naglašavajući kako u ovim okolnostima nema potrebe nekome predbacivati smrt djeteta. Ipak, i sami Piletić priznaje postojanje poteškoća sa smještajnim kapacitetima naglašavajući kako i ove godine imaju u planu proširenje kapaciteta za 200 dodatnih smještajnih jedinica, ali i kako je već potpisao suglasnost za darovanje stana za potrebe smještaja djece i obitelji u riziku u centru Zagreba.









Ministar je podsjetio i kako su povećane naknade za rad udomitelja kao i opskrbnine, ali naša sugovornica i dalje naglašava kako to za tako odgovoran posao još uvijek nije dovoljno. Da ono što ministar tvrdi nije dovoljno smatraju i u stranci Možemo u kojoj ocjenjuju da je nevjerojatno da Piletić u slučaju tragične smrti dvogodišnjaka koji je skoro od rođenja čekao na smještaj u udomiteljskoj obitelji ne vidi i ne preuzima nikakvu političku odgovornost.

Možemo poziva ministra da prihvati odgovornost

“Nevjerojatno je i da ministar Piletić uporno objašnjava da se nije radilo o žurnom postupku, pravdajući se tako proceduralnim razlozima, a zapravo odbija preuzeti političku odgovornost za to što sustav gotovo dvije godine nije osigurao adekvatan smještaj za dijete jer su svi kapaciteti u udomiteljskim obiteljima bili prepunjeni”, istaknuli su u Možemo. Ujedno smatraju i krajnje neprimjerenim opravdanje ministra da se obitelji koja živi u domu bez vode i sanitarnog čvora pružala stručna podrška, a Piletića prozivaju i radi toga što smatraju da nije ponudio odgovor na pitanje koje su točno mjere borbe protiv siromaštva poduzete kao i zašto obitelji primjerice nije osigurana usluga osobne asistencije ako članovi obitelji imaju intelektualne teškoće.

Prema onome što se do sada moglo saznati iz medijskih napisa postupak oduzimanja prava roditeljima da žive s djecom pokrenut je u travnju 2022. godine, odnosno nedugo nakon rođenja djeteta. Pomoć nadležnog ministarstva radnici Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu zatražili su u srpnju 2022.godine, ali postupak se nije mogao privesti kraju bez pronalaska rješenja za smještaj. Zahtjevi su odbijani zbog prepunjenosti domova i udomiteljskih obitelji pa iz toga nije teško izvesti zaključak da im pomoć nadležnog ministarstva nije stigla. To ujedno i jest razlog radi čega u Možemo ukazuju na političku i moralnu odgovornost kako ministra Piletića tako i čelnih ljudi u Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Zato su od Ministarstva zatražili da odmah i bez odlaganja iznese plan kako u najkraćem roku osigurati adekvatnu skrb i smještaj djeci koja je trenutno nemaju kao i da objasni zašto preko deset godina nije provedena nužna reforma sustava skrbi za djecu bez odgovarajuće skrbi. “Hrvatska je već davno trebala provesti deinstitucionalizaciju sustava kroz razvoj organiziranog stanovanja, podršku udomiteljstvu i jačanje specijaliziranog udomiteljstva te kroz programe prevencije kako bi se spriječilo izmještanje iz obitelji tamo gdje je to moguće, odnosno stekli uvjeti za povratak djece u obitelj”, poručili su.

Didić ukazuje na nevidljivu djecu

Poruku o ovom slučaju na društvenim mrežama iznijela je i klinička psihologinja te sudska vještakinja iz Splita mr. Danijela Didić koja se oglasila na svojem Facebook profilu. ”Čini se da postoji jedan broj djece koja su za javnost za života nevidljiva djeca, ali na žalost i u smrti”, kazala je Didić uz opasku da je na nebo otišao jedan mali anđeo za kojeg nigdje na ovom svijetu nije bilo mjesta. ”Mali anđeo nije imao imućnog roditelja koji će za njega snimiti srceparajući video koji će se vrtjeti po društvenim mrežama. Mali anđeo nije imao medijski eksponirane roditelje da bi se bar kao uspomenu na njega oglasili svi oni veliki, poznati i slavni i oni koji žele biti veliki, poznati i slavni, koji misle da znaju bolje i da znaju sve. Mali anđeo nije imao ni one tete koje galame, proklinju i provode javni linč kada socijalna služba zakaže i tete koje se zalažu za nepravdu prema djeci kada govore da otuđenje od roditelja ne postoji.

Mali anđeo nije imao sreću imati čak ni tetu Valeriju Kanđera koja je imala ljudske i profesionalne hrabrosti zavapiti za pomoć jednoj djevojčici. Možda socijalni radnici iz Slavonskog Broda, poučeni ružnim i nepravednim iskustvom svoje zagrebačke kolegice, nisu dovoljno glasno tražili ono što je država dužna osigurati svakom djetetu, pa tako i malom anđelu”, kazala je Didić koja se na tome nije zaustavila već se zapitala hoće li sada foteljaši sa svojim crnim prijetećim aktovkama i propisima koje u njima nose po terenu postaviti pitanje kuda ide ovaj svijet ili će odmahnuti rukom i reći pa to je samo jedno dijete.

”Zanima me hoće li se sada za njegova dva brata koji su imali sreću ostati i još uvijek disati naći mjesto pod suncem? Zanima me koliko će djece morati umrijeti da netko u sustavu shvati i prihvati ono „nešto“ što djeca trebaju kada im u njihovim biološkim obiteljima baš to „nešto“ najviše nedostaje? Mali anđeo je otišao u tišini, bez velike buke i bez svakodnevnog punjenja naslovnica u medijskom prostoru, samo zato jer nije imao nikoga i samo zato jer ovaj put nekim tamo tetama priča nije dovoljno atraktivna, jer nadležna socijalna služba nije pogriješila pa nemaju protiv koga provoditi javni linč… Osim možda protiv onih koji udovoljavaju njihovim prohtjevima… ali to se očito ne usude”, smatra Didić.

Foto: Pixabay, Ilustracija

Ovo nije prvi put

S druge strane u samom sustavu upozoravaju i na to da ministar Piletić mjesecima odbacuje tvrdnje struke kako u Hrvatskoj oko 500 djece čeka izmještanje iz obitelji ne bi li ih se smjestilo u adekvatan smještaj. O obiteljima kojima je pomoć potrebna javnost je imala prilike svjedočiti u više navrata pa se o ovoj temi raspravljalo i onda kada se za propuste prozivalo Centar za socijalnu skrb u Novoj Gradiški nakon smrti dvogodišnje djevojčice Nikoll koja je preminula od posljedica ozljeda koje joj je na Uskrs 2021.godine nanijela majka. “Socijalni radnici i psiholozi Centra postupali su nezakonito, nepravovremeno i nestručno, donosili su površne odluke ne mareći o emocijama i interesima dvoipolgodišnje djevojčice. A niti majci nisu pružili adekvatnu pomoć kao dugogodišnjoj žrtvi obiteljskog nasilja, niti su poduzimali sve što je trebalo protiv oca zlostavljača.

Umjesto da je Centar pokrenuo postupak da se roditeljima oduzmu sva djeca, koja nisu dobivala ni ljubav, ni pažnju niti zdravstvenu zaštitu, malu Nikoll na zahtjev roditelja vratili su u primarnu obitelj. I to unatoč tome što roditelji u dvije godine, koliko je živjela kod udomitelja, jedva da su iskazivali ikakav interes za nju, unatoč dugoj povijesti nasilja u obitelji i unatoč tome što je ocu D.D. oduzeto pravo na roditeljsku skrb za prvo dijete”, zaključio je kontrolni upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška. Jedan od najpotresnijih slučajeva jest i slučaj zadarskog Fritzla muškarca od 50 godina koji je godinama zlostavljao obitelj i najstarijoj kćeri napravio dijete. I tada je u prvom planu bio zadarski Centar za socijalnu skrb koji se unatoč postojanju brojnih prijava za narušavanje javnog reda i mira kao i za obiteljsko nasilje nije zapitao tko je otac djeteta tada maloljetne djevojčice. Spomenuti Zadranin 16 je godina silovao vlastitu kćer više od 1.500 puta, a za to je na koncu nakon godina, i godina njene agonije osuđen na 40 godina.