JEZA! PLENKOVIĆ U STROGOJ TAJNOSTI: Plan kojega nitko u Hrvatskoj ne smije primjetiti

Ako se nečime na europskoj razini može pohvaliti Vlada kojom ravna premijer Andrej Plenković tada je to broj dužnosnika koji istu održavaju na životu. Naime, u aktualnoj, Plenkovićevoj vladi koja je najglomaznija u EU 20 je ministarstava, u kojima zanat bruši 155 dužnosnika, bilo da je riječ o ministrima, državnim tajnicima i pomoćnicima. Dakako, potpuno je jasno da je sve te ljude imenovala Vlada, a povod za to zapravo leži u širokoj koaliciji i održavanju stablnosti u istoj. Međutim, čini se da je i Europska komisija primjetila razinu tih apsurda da su premijeru i njegovoj vladajućoj karavani jasno dali do znanja da depolitiziraju, ali i profesionaliziraju javnu upravo kako bi na vrhu, odmah ispod ministara sjedili sposobni profesionalci, a ne stranački kadrovi, kao što je to sada slučaj. Plenkovićeva vlada te je packe odlučila okrenuti u svoju korist pa su stoga pod krinkom profesionalizacije i čišćenja javne uprave od političkih kadrova odlučili nastaviti starom, uhljebničkom stazom mijenjajući niz zakona i odredbi kroz koje će se osigurati izmjene Zakona o sustavu državne uprave, kojega je ostavio bivši ministar Lovro Kuščević.

S prvim uhljebljivanjima, Plenkovićeva karavana počinje u listopadu, a ono će se odviti u dvama smjerovima te obuhvatiti oko 190 ljudi samo u ministarstvima. Naravno da i za to imaju paravan pa se Vlada ovih dana hvali prebacivanjem poslova državne uprave te pojednostavljivanjem uprave, ali i smanjenjem broja zaposlenika, no pretvaranje 96 pomoćnika u ravnatelje prvi je korak do novog vala uhljebljivanja, a drugi pak uključuje 90-ak novubsavjetnika i asistenata koji će se skrasiti u kabinetima ministara, i sve to po Kuščevićevom zakonu. Proces je ovo koji bi se trebao odviti u diskreciji, a u drugi plan baciti će ga razni Pupovci, predsjednički izbori i brojni drugi procesi kojima svjedočimo na dnevnoj bazi. Sezona novih uhljebljivanja, samo što nije krenula. Javnost dakako toga nije ni svjesna.