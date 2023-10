Jesu li Suverenisti idući Plenkovićevi žetončići? Premijer otkrio ključni detalj, slijedi novi raskol na desnici

Autor: Iva Međugorac

Ujedinjenje na desnom političkom spektru farsa je koja se javnim prostorom već dugo provlači uoči svakih izbora, neovisno o tome radi li se o onim nacionalnim odnosno parlamentarnim ili pak europskim, lokalnim i predsjedničkim izborima. No, unatoč tome što desno biračko tijelo zaziva jedinstvo, na desnici se taj cilj veoma teško postiže jer s jedne strane zajednički nastup na izborima koče pojedinci koji se nazivaju samoprozvanim vođama raznih desnih opcija, a s druge pak strane zbog toga što među predstavnike desnih opcija nerijetko zalutaju oni koji se preko noći transformiraju u žetončiće koji se onda potom priklanjaju HDZ-u prodajući se za kakvu fotelju.

Preko noći napustili Pokret

Posljednji se put desnica ujedinila na predsjedničkim izborima na kojima ih je predvodio Miroslav Škoro. Bez obzira na kasnije tenzije ostaje činjenica da je Škoro na tim izborima ostvario respektabilan rezultat iz kojeg je trebao biti donesen zaključak da desne opcije samo pod istim političkim kišobranom mogu računati na ozbiljan utjecaj u hrvatskoj političkoj areni. Malo su toga međutim oni koji politički predstavljaju desnicu iz toga jedinstva naučile pa se već na parlamentarnim izborima Most odlučio za samostalan izlazak, dok su uz Domovinski pokret na parlamentarnim izborima među ostalim ostali i Hrvatski suverenisti.





Kada su se nakon izbora na Pokretovoj listi i uz Pokretovu infrastrukturu domogli saborskih klupa Suverenisti su brže, bolje osnovali vlastiti zastupnički klub vođeni notornim Hrvojem Zekanovićem koji je suverenističke redove napustio kako bi se priklonio HDZ-ovoj, odnosno vladajućoj većini. Suverenisti su svoj zastupnički klub nakon Zekanovićeva odlaska popunili zastupnicom Vesnom Vučemilović, a jedno vrijeme dio njihova tima u Zastupničkom klubu bio je i sami Škoro, koji se ionako sve manje spominje u kontekstu politike. Bilo kako bilo, kroz redove Hrvatskih suverenista procirkulirala je nekolicina političara, a na njihovom čelu nalazi se pak zastupnik Marijan Pavliček, koji je inače u Gradu Vukovaru godinama surađivao s aktualnim gradonačelnikom Ivanom Penavom koji kao što je poznato vodi i Domovinski pokret.

Ujedinili se s Mostom bez obzira na koketiranje s SDP-om

Nije međutim za nadolazeće parlamentarne izbore Pavliček odlučio nastaviti suradnju s Penavom iako je na listi njegove stranke ušao u sabornicu, već se priklonio Mostu, s kojim su Suverenisti ušli u koaliciju iznimno ambiciozno najavljujući kako postaju vodeća opcija u zemlji, što se ne može iščitati ni iz njihova, ni iz Mostova rejtinga. Ne bi u tom ujedinjenju Mosta i Hrvatskih suverenista bilo ništa sporno, ali gledano iz perspektive desnice postavlja se pitanje kako je Pavličekova opcija pristala na suradnju sa strankom čiji zastupnik Nino Raspudić otvoreno progovara o Vladi s Možemo i SDP-om uz ideološki moratorij, no izgleda da je Pavličeku i njegovim kolegama Most slamka preko koje će se pokušati domoći saborskih klupa baš kao što su to svojedobno napravili s Pokretom, kojega su preko noći napustili.

Zanimljiva polemika ovih se dana odvila između Plenkovića i Pavličeka, a usred te rasprave premijer je Pavličeku poručio kako je i on dolazio u njegov ured te htio surađivati s HDZ-om, o čemu je svojevremeno progovarao i Zekanović koji je tvrdio da je predsjednik Hrvatskih suverenista u automobilu zatamljenih stakala bio ‘vozikan po Zagrebu’ te da je odlazio na tajne sastanke s Plenkovićem kojemu je nudio koaliciju. Na prozivke o nuđenju koalicije premijeru Pavliček je kazao kako Zekanović iznosi niz neistina i laži jer on nikada Plenkoviću nije nudio nikakvu koaliciju. Zekanović je odgovorio da “stakla na automobilu kojim se vozio prema Plenkoviću ipak nisu bila dovoljno zatamnjena.









“Viđeni ste, i niste bili sami na sastanku. Vi ste rekli neistinu i to jako dobro znate. Viđeni ste”, rekao je Zekanović tada. Tko je kome u to doba nudio koaliciju i je li takvih ponuda uopće i bilo do danas je ostalo na razini nepoznanice, no ostaje činjenica da se Suverenisti nisu pokazali kao lojalni partneri pa neki na desnici i sada postavljaju pitanje hoće li se Suverenisti nakon idućih parlamentarnih izbora prikloniti Plenkovićevom HDZ-u, baš kao što ostaje pitanje hoće li se Most nakon izbora prikloniti SDP-u te s njima uz asistenciju predsjednika Milanovića i ekipe iz Možemo pokušati formirati Vladu i srušiti premijera Plenkovića. U svom tom košmaru na koncu ostaje pitanje postoji li u hrvatskoj politici uopće ideologija, je li zagovaranje desnih načela samo farsa i igrokaz za naivnu javnost i je li u konačnici politika u Lijepoj našoj svedena samo na one koji se bore za vlastite interese zaboravljajući na moralna načela, ali i na narod koji ih je izabrao.