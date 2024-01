Jeste skužili kakav jeftin trik koriste naši političari pred izbore? Pogledajte dobro ove slike

Autor: Iva Međugorac

Kampanja za parlamentarne izbore službeno možda još uvijek nije krenula, no to ne znači da hrvatski političari i u ovom neformalnom djelu kampanje za super izbornu godinu koja je pred nama neće pokušati svim sredstvima doći do biračkog tijela. Česta je praksa da se u kampanjama političare nastoji predstaviti kao ljude od krvi i mesa pa stoga nerijetko u predizborno doba građani imaju mogućnost zaviriti u privatni život političara.

Zanimljivo je međutim primijetiti kako aktualni premijer Andrej Plenković ni u svoja dva premijerska mandata, ni u kampanjama nikada nije previše eksponirao svoj privatni život, upravo suprotno, nastojao je svoju obitelj tijekom cijele karijere držati podalje od javnosti.

Upravo zato malo se toga u javnom prostoru znade o njegovoj supruzi Ani Maslać Plenković te o njihovih troje djece, s kojima se Plenković doduše ipak povremeno pojavi na nekim događanjima. U posljednjoj kampanji za parlamentarne izbore kada su HDZ-ovci predstavljali svoju privatnu stranu građanima doznalo se tek da je premijer ljubitelj punjene paprike ta da ne konzumira ribu i to bi kada je Plenković u pitanju uglavnom bilo sve. Kampanju koja mu predstoji Plenković će kada su parlamentarni izbori posrijedi personalizirati iz dva razloga.

Plenković u društvu kujice Flekice

Prije svega to će učiniti zato što se smatra najsnažnijom karikom u svojoj stranci i Vladi, što niti nije daleko od istine, a drugi razlog za to jest što je dio oporbenih stranaka već predstavio svoje premijerske kandidate pa HDZ-u ne preostaje ništa drugo doli da s Plenkovićem igra na sigurno.

Kako će se kampanja personalizirati tako će i Plenković ovoga puta morati popustiti i dopustiti malo dublji upliv javnosti u svoj privatni život upoznajući građane i sa drugom stranom svojeg karaktera sa čime je već počeo tijekom nedavnog posjeta Sisačko-moslavačkoj županiji. Tijekom te turneje u potresom porušenim područjima Plenković je posjetio i Glinu.









Dok je šetao gradom više građana poželjelo se fotografirati s predsjednikom Vlade, no najviše pažnje privukla je gospođa Blaža koja je Plenkoviću prišla noseći u naručju kujicu Flekicu. Plenković je spremno pristao fotografirati se s gospođom Blažom i njenim psićem što je posebno oduševilo ministra graditeljstva Branka Bačića koji je također iskoristio priliku pa se fotografirao s gospođom Blažom i njenom Flekicom.

I dok se Plenković s psićem samo fotografirao bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović usred kampanje za predsjedničke izbore otišla je korak dalje pa je 2018-te iz azila u Virovitici udomila kujicu koju je nazvala Kika. Bivša predsjednica tada je pozirala sa psom, a fotografiju je objavila i na društvenim mrežama gdje je privukla veliki broj simpatizera.

Kolinda se nakon izbora riješila Kike

U međuvremenu je Grabar-Kitarović izgubila izbore, a nakon njenog odlaska s Pantovčaka nestala je i Kika koja sada kako se saznalo ima nove vlasnike, ali i novi dom. ”Ono koliko smo mi saznanja dobili je da je Kika dobro, da je u dobrim uvjetima. To su nama naravno najvažniji podaci, jer bi inače i sami reagirali da nije tako”, izjavio je svojevremeno predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman dodajući da je Kika udomljena u obitelj koja ima veliko dvorište kao i da je često kod njih bila na čuvanju kada je Grabar-Kitarović bila na putovanju. Udomljavanje psa od strane bivše predsjednice mnogi su tada u kampanji nazivali populističkim potezom, no ona je to demantirala tvrdeći da će Kika s njom ići s Pantovčaka i ako izgubi izbore.









”To je moj pas”, tvrdila je bivša predsjednica koja svoje najave ipak nije ispoštovala. Do smrti je zato uz svojeg Rudija bio bivši zagrebački gradonačelnik, pokojni Milan Bandić koji nikada nije ni pokušavao skriti koliko obožava svojeg zlatnog retrivera. Redovito je Rudi s Bandićem išao na jutarnja trčanja, a Bandić ga je pomalo populistički vodio sa sobom na razna događanja. Jedne prilike Bandić je objasnio kako je Rudi sin njegova bivšeg psa Billa koji je uginuo 2009-te godine. ”Moj Bill je napravio sebi sina koji se zove Rudi.

Tako će i ovaj, kad mu nađemo curu, pa kad ode, da imamo opet pesa, ako ja budem živ. Budući da će to trajati deset godina, pitanje je hoću li ja biti živ, no uvijek ću imati pesa, i to uvijek retrivera, jer on je kao ja, jer ima najbolju ćud na svijetu, karakterno je dobar, njega se ne možete riješiti, on je tako pametan i mudar, topal, uvuče vam se pod kožu’, ispričao je svojevremo Bandić za Jutarnji. Rudi je u skladu s Bandićevim najavama doista dobio sina koji je također nazvan Rudi, a on je završio kod Bandićeve obitelji u Grudama. Otac Rudi preminuo je dva i pol mjeseca nakon Bandićeve smrti od tumora njuške, a njegov sin Rudi na dan kada je Bandić preminuo snimljen je kako tužno sjedi pred ogradom Bandićeve kuće u Poganoj Vlaci.