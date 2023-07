Jeste li vidjeli što je upravo rekao Plenkovićev ministar? ‘Nema riječi’

U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće koalicije, a nakon što je u javnost isplivala nova afera.

Navodno se tako razgovaralo o aferi s viškovima plina i moguće smjene u HEP-u, ali i Vladi zbog gubitaka nastalih kupnjom i prodajom plina.

Novinare je o redovitom sastanku partnera u vladajućoj koaliciji izvijestio potpredsjednik Vlade i ministar koji bi se trebao baviti obnovom Branko Bačić.





On je, inače, glavni krizni komunikator Andreja Plenkovića i vlade kad izbije neka afera, dok na televizije za to šalju Varaždinca Damira Habijana.

Bačić je naravno poručio kako je utvrđeno da nije riječ ni o kakvoj namjernoj šteti ni pogodovanju.

“Premijer je koalicijske partnere upoznao, među ostalim, s tri trenutačno najvažnije teme koje smo predstavili našim partnerima, a odnose se na proces dogovora, razgovora između ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice s nezavisnim sindikatom državnih i javnih službenika, vezano uz okolnost štrajka koji provode pravosudni službenici i namještenici i koji traje već 37 dana. Dogovoreno je da će ministar održati sastanak s predstavnicima štrajkaškog odbora, što je on u međuvremenu i napravio. Mislim da je javnost o tom sastanku već izviještena, rekao je Bačić.

Dodao je da je "taj razgovor na sastanku vladajuće većine podrazumijevao da ministar predloži potpisivanje sporazuma s predstavnicima štrajkaša u kojem će se podrazumijevati ono što je u prvoj fazi napravljeno, a to je da je Vlada svim službenicima, odnosno namještenicima s niskim primanjima odobrila povećanje od 100, odnosno 80 i 60 eura kao dodatak na plaću. U drugoj fazi, koja će slijediti nakon donošenja Zakona o plaćama, krajem godine, a koji će se realizirati iduće godine, predviđeno je utvrđivanje koeficijenta kojima bi se izjednačile plaće svih poslova na razini državne uprave, pa i pravosuđa. To bi za sve one koji su sada u štrajku značilo povećanje do 15%. Time bi praktično bili prihvaćeni, u najvećem dijelu, zahtjevi štrajkaša", rekao je Bačić.









Ministrica poljoprivrede informirala o praćenju i suzbijanju svinjske kuge

“Druga tema sastanka odnosila se na informaciju koju je ponijela ministrica poljoprivrede, a odnosi se na svinjsku kugu u dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Izvijestila nas je o poduzetim aktivnostma, imenovanju kriznog nacionalnog i lokalnog stožera, provođenju aktivnosti, zatvaranja te županije kada je u pitanju promet svinjama na tom prostoru. U postupku je eutanaziranje svih svinja na 80 gospodarstava. Izvijestila je i o planiranim aktivnostima kako bi se spriječilo daljnje širenje svinjske kuge”, dodao je Bačić na konferenciji za novinare.

Prodaja viška plina – treća tema sastanka

"Treća tema o kojoj je bilo riječi jest informacija kojoj smo ovih dana svjedočili oko prodaje viška plina koji je HEP praktično prema uredbi Vlade kupio od Ine. Radi se o plinu koji se proizvodi i crpi na naftnim poljima u Republici Hrvatskoj i koji je temeljem uredbe Vlade iz rujna prošle godine HEP otkupljivao po cijeni od 47 eura, kako bi u vrijeme najveće energetske krize i enormnog povećanja cijene energenata na svjetskom tržištu Vlada reagirala kako bi u velikoj energetskoj krizi zaštitila naše sugrađane, kućanstva, poduzetnike, jedinice lokalne samouprave, bolnice, vrtiće, škole itd. To se pokazalo iznimno ispravnim jer zahvaljujući takvom odgovornom postupanju Vlade RH svjedoči podatak da smo i u 2022., a i tijekom prva dva kvartala 2023. među državama članicama EU-a s najvećim rastom BDP-a, što je svakako velikim dijelom rezultat jedne pametne, promišljene odluke Vlade kada je u pitanju intervencionizam prema zaštiti naših sugrađana i poduzetnika u dijelu koji podrazumijeva njihove troškove života ili poslovanja, a odnosi se na cijene energenata", rekao je u uvodu o temi koja ovih dana zaokuplja javnost.









Zahvaljujući takvoj odluci, HEP je, tvrdio je Bačić, osam ili devet mjeseci kupovao domaći plin od Ine po cijeni od 47 eura i u vrijeme kada je cijena plina na mediteranskom i europskom tržištu prelazila 300 i dosezala gotovo 400 eura.

“Time je, prema podacima koje je HEP dostavio, HEP uštedio oko 370 milijuna eura, a time je hrvatskim građanima omogućena tolika ušteda. U tom smislu i u tom kontekstu treba promatrati aktivnosti Vlade kada je u pitanju postupanje sa zaštitom standarda naših sugrađana, ali i poduzetnika”, branio je Bačić uredbu Vlade.

Poremećaj u posljednjih mjesec dana za HEP je značio penalizaciju od 10 milijuna eura

“Kao što znate, u proteklih mjesec dana došlo je do poremećaja i pada cijena plina na svjetskom tržištu, a HEP je temeljem uredbe Vlade i dalje nastavio otkupljivati plin od Ine i u određenom trenutku, s obzirom da su bila puna skladišta, HEP je bio primoran višak plina kupljenog od Ine plasirati na tržište. Jasno, kada je Plinacro preuzeo te viškove plina, HROTE je temeljem zakona taj plin stavio na tržište i došlo je do činjenice da je manji bio prihod temeljem prodaje plina od onoga što je HEP plaćao Ini”, objasnio je Bačić.

“Prema izračunima koje smo dobili od HEP-a, u proteklih mjesec dana taj iznos penalizacije koju je doživio HEP je negdje oko 10 milijuna eura. Kada se to gleda u cjelokupnom kontekstu svega što je u proteklih godinu dana s našom politikom i postupanjem prema energetskom sektoru, sam HEP je umjesto 370 milijuna eura uštede ovakvom penalizacijom tu uštedu smanjio za 10 milijuna eura”, bez pardona je rekao ministar.

Istaknuo je da je premijer zatražio izvješće od svih relevantnih tijela i izvješća su dostavljena.

“Mi u HDZ-u podržavamo sutrašnju raspravu da javnosti budu dostupne sve relevantne informacije”, dodao je Bačić, misleći na tematsku sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo.

“Nema riječi o namjernoj šteti, olako bi bilo tražiti nečiju političku odgovornost. Na današnjoj smo sjednici utvrdili da se tu ne radi ni o kakvoj namjernoj šteti ni o pogodovanju bilo kome kada je u pitanju postupanje s viškovima plina koji su preostali HEP-u”, istaknuo je.

“Mi tu doista nemamo što skrivati. U našem je interesu da se sve okolnosti utvrde i razjasne. Mislim da smo dosadašnjim postupanjem u ovih par dana jasno pokazali da nam je u interesu da se dozna sve”, rekao je.