Jeste li svjesni što se sprema u tajnosti? Plenković u ovome nije sam

Milan Bandić uskoro će pridobiti još dva saborska zastupnika te na tome vrlo intenzivno radi, tvrde to dobro upućeni izvori bliski zagrebačkom gradonačelniku. Kako se iz tih krugova može saznati, Badnić i njegovi ljudi odnedavno sastanče s Anom Komparić Devčić te Mariom Habekom, a kada do realizacije dogovora dođe to bi moglo označiti kraj Vlade kakvu trenutno poznajemo, jer u tome trenutku HDZ će u suradnji sa zagrebačkim gradonačelnikom skupiti čak 81 zastupnika, nakon čega mu HNS pa niti HSLS neće biti potrebni za parlamentarnu većinu, a time i za funkcioniranje Vlade.

Da u cijeloj priči ima istine može se naslutiti iz zaleta kojega je Bandić uhvatio. Kao što je poznato, posljednja mu je pristupila Milanka Opačić pa je Bandićev klub od jednog zastupnika s početka mandata skočio na njih 11, a za njene bivše koleghe to je dokaz da se pridružila vladajućima, pa stoga ne prihvaćaju niti jedno njeno opravdanje. Osim što posljednje akcije na političkoj sceni ukazuju na preslagivanje u vladajućim redovima, sve je više indicija koje upućuju na to da je SDP na korak do potonuća.

Nezadovoljan načinom na koji Davor Bernardić rukovodi stranku SDP je svojedobno napustio Zdravko Ronko koji se baš poput Opačić pridružio Bandićevom klubu. Stranku je napustio i Glavašević koji gradi svoju političkju plaformu slično kao i Mrsić. No, zato je Habek jedan od onih o čijoj se suradnji s Bandićem sve otvorenije govori, a svakako nije neznakovit to što je tijekom posljednjeg glasovanja u Saboru baš on čuvao kvorum vladajućima.

U Bandićev klub svojedobno je prešao i Kažimir Varda, koji se Sabora domogao na liosti HSU-u u koaliciji s SDP-om. Bandićeve boje brani i Ivica Mišić nekadašnji član Promijenimo Hrvatsku. HNS je nedavno ostao bez zastupnice Marije Puh koja se također pridružila Bandiću. Bandićevo širenje nedvojbeno ide na ruku Plenkoviću i aktualnoj HDZ-ovoj vladajućoj garnituri, a da to neće proći odveć glatko svjedoče pobune iz HSLS-a i HNS-a koji protestiraju zbog sve intenzivnijeg odnosa između premijera i zagrebačkog gradonačelnika, svjesni da će upravo oni izvisiti s Bandićevim ulaskom u izvršnu vlast, što je navodno već dogovoreno, a posrednik između spomenutog dvojca navodno je bio Vladimir Šeks, preko kojega je Plenković Bandiću obećao čak dva ministarstva.

U skladu s time, Bandić će nesputano moći nastaviti s delanjem, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj političkoj pozornici.