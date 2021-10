JESTE LI PRIMIJETILI ŠTO MU SE DOGODILO? Velika Plenkovićeva preobrazba: Sve je krenulo lani

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković u posljednje vrijeme pred novinare izlazi uglavnom kako bi se pohvalio ponekim uspjehom svoje Vlade, ili kako bi prokomentirao probleme koji se ponajprije odnose na pandemiju koronavirusa koji se nezaustavljivo širi našom zemljom.

No, mnogi su i među njegovim najbližim suradnicima primjetili da se i sam predsjednik Vlade fizički promijenio otkako je lani prebolio koronu.

”On se s time dugo mučio, kašljao je, umarao se. Plenković je alergičar i teško se nosio s koronom, ne čudi da se cijepio odmah čim je mogao”, komentiraju naši sugovornici koji prate Plenkovićev tempo te napominju da on doista u zadnje vrijeme jest malo usporio.

”S ovim poslom to je nemoguće, ali da, još se uvijek umara brže nego na početku mandata, vidite da je potpuno posjedio, nema on toliko vremena ni paziti što jede, jedno je vrijeme bio na nekom svojem režimu, konzumirao više voća, ali on vam je ovisnik o slatkom, brzoj hrani pa i Coca-coli, pije puno kave, ne vježba redovito, i to sve ostavlja traga”, nabrajaju naši sugovornici te kažu kako se Plenković bez obzira na tempo nikada na želi.

”Prihvatio je to kao dio posla, stalno je u autu, na putu, ali nikada ne prigovara, s njim je sasvim korektno surađivati po tome pitanju, iako je on sklon soliranju, odluke donosi samostalno, rado se informira o svemu pa i o samome sebi, dan počinje čitanjem svih novina i nakon toga kreće u akciju, osim ako nema nešto ranije dogovoreno”, objašnjavaju nam nadalje premijerovi suradnici te kažu da se premijer jako puno oslanja na svoje suradnike Marka Milića i Tenu Mišetić kao mlade nade u svojemu timu.