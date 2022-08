JESTE LI PRIMIJETILI S KIME SE MILANOVIĆ POJAVIO U KNINU? Sada je napokon sve jasno: Plenković od ovoga strahuje

Autor: Iva Međugorac

Dugo se među političkim analitičarima provlači teza o tome kako je jedina stvarna oporba premijeru Andreju Plenkoviću predsjednik Republike Zoran Milanović, što je teza koju dodatno potkrjepljuju učestali sukobi vladajućeg vrha koji su Milanoviću uz ostalo donijeli titulu jednoga od najpopularnijih političara u državi, koji relativno uspješno koketira i sa desnim, i sa lijevim biračkim tijelom izazivajući glavobolje premijeru Plenkoviću čiji ministri nisu dorasli sukobima s drčnim i karakternim Milanovićem.

Nedavno su se Plenkovićevi suradnici poveselili jer su zaključili kako je Milanovićeva pozicija sve nestabilnija te da mu je rejting poljuljan što zbog toga što je na NATO summitu u Madridu zanijemio, što je posve oprečno njegovim najavama da će tamo velikim vođama očitati bukvicu i bojkotirati ulazak Finske i Švedske u Nato savez kako bi se na taj način zauzeo za hrvatski narod u BiH, paralelno s time medijske stupce punili su napisi o prvoj dami Sanji Musić Milanović koja je izazvala skandal u školi koju pohađa njihov mlađi sin.

Pitanje je jesu li doista ti gafovi dugoročno naštetili rejtingu predsjednika Republike, no nikakve dileme nema oko toga da je poraz HDZ-a na ponovljenim izborima u Splitu gdje ih je predstavljao nestranački kandidat Zoran Đogaš naštetio vladajućoj stranci pa i poziciji premijera Plenkovića koji se ozbiljno aktivirao u Đogaševoj kampanji koja je na koncu ipak rezultirala pobjedom aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka. Otkako je Puljak izdominirao na lokalnim izborima u gradu pod Marjanom u oporbenim redovima počelo se govoriti o velikom koalicijskom bloku koji bi za cilj imao rušenje HDZ-a i premijera Plenkovića na idućim parlamentarnim izborima kada god se oni dogodili.





Jaki pojedinci najveći su Plenkovićev strah

Blok je to u kojemu bi se osim SDP-a i njihova zagrebačkog koalicijskog partnera platforme Možemo trebao naći i Puljkov Centar, a osim toga u ovom klanu nemaju ništa niti protiv suradnje s Mostom, s kojim bi prema nekim tezama suradnju trebao osnažiti upravo Milanović koji je blizak s Ninom Raspudićem čija se supruga Marija Selak Raspudić spominje kao potencijalna predsjednička kandidatkinja i Milanovićeva izazivačica na idućim izborima za Pantovčak. Do tih izbora dijeli nas dvije godine, a kada će se parlamentarni izbori održati još nije poznato, premda se u vladajućim redovima kao jedna od opcija spominje kraj ove godine koja bi trebala biti premrežena gospodarskom krizom i recesijom, što Plenković kani okrenuti u svoju korist.

Dok u HDZ-u smišljaju strategiju za izbore i ostanak na vlasti, i Milanović kuje vlastitu strategiju te po svemu sudeći doista daleko od očiju okuplja oporbu kako bi se konačno do kraja obračunao s Plenkovićem i njegovom strankom. Da je Milanović doista neformalni vođa oporbe moglo se vidjeti i tijekom obilježavanja 27. obljetnice Oluje u Kninu gdje se predsjednik Republike pojavio u pratnji splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i njegova zagrebačkog kolege Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo koju mnogi također povezuju s Milanovićem. Neobično je da se u Milanovićevom društvu pojavio Puljak čiju je suprugu i saborsku zastupnicu Marijanu Puljak predsjednik svojevremeno nazivao narikačom, no izgleda da su sukobi na tom polju izglađeni, iako se Puljkova kolegica Dalija Orešković ne suzdržava od kritika na račun predsjednika. Jednako tako neobično je da se s Milanovićem u Kninu pojavio i prvi čovjek Domovinskog pokreta Ivan Penava, no malo je vjerojatno da bi vukovarski gradonačelnik pristao na suradnju s blokom koji se formira u opoziciji, a sa kojim svjetonazorski nema dodirnih točaka.

Spomenimo kako se Milanović na obilježavanju Oluje sastao i sa kninskim gradonačelnikom Marijem Čačićem te sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem koji je također bio u njegovom izaslanstvu. Jelić je inače poznato i kao župan koji je nakon gotovo dva desetljeća skinuo s vlasti HDZ u šibenskoj županiji, baš kao što ih je skinuo s vlasti i u Kninu u kojem je bio gradonačelnik pa je stoga jasno da je riječ o političaru koji nije po volji vladajućih. Jaki pojedinci u politici najveći su strah premijera Plenkovića i njegova HDZ-a jer možda ti ljudi nemaju potencijal za pobjedu na izborima, ali zasigurno imaju potencijal za nagrizanje HDZ-ovih mandata što u pitanje dovodi parlamentarnu većinu koju Plenković i sada jedva zadržava pa je evidentno da će im i ovaj blok kada i ako se sastavi izazivati probleme, a dok se to ne dogodi najveću problematiku Vladi premijera Plenkovića stvarati će Milanović koji je i u Kninu okružen lokalnim čelnicima dokazao da je neformalni vođa oporbe.