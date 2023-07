Jeste li primijetili neobičnu podudarnost? Plenković i Milanović možda vam ovo prešućuju: U čemu je tajna?

Autor: Iva Međugorac

Izvanredno obraćanje naciji ovih je dana izrežirao predsjednik Republike Zoran Milanović ulazeći u novi sukob s premijerom Andrejom Plenkovićem kojega je optužio za svojevrsno izazivanje državnog udara, na što mu premijer nije ostao dužan uzvraćajući mu podjednakom retorikom. Sukobi između premijera i predsjednika odavno za hrvatske građane nisu nikakvo iznenađenje, no ako se malo zagrebe ispod crte moglo bi se zaključiti kako se ti konflikti intenziviraju onda kada to odgovara ili Plenkoviću, ili predsjedniku Milanoviću.

Sukob usred afere HEP

Tako su ovih dana sukobi između vladajućeg dvojca krenuli usred afere HEP o kojoj bi se trebalo progovarati daleko većim intenzitetom nego što je to sada slučaj. Da se o ovoj temi ne govori pobrinuli su se Milanović i Plenković koji se svađaju oko čelnog čovjeka vojne Agencije pošto Ivici Kinderu ističe mandat.

No, nije nepoznanica da su i Plenković i Milanović sa slučajem Kinder upoznati mjesecima, dobro su znali kada mu ističe mandat, a osim toga znali su i prije zajedničke odluke o njegovom razrješenju za gomilanje afera u VSOA-i, što su ignorirali sve do posljednjeg trenutka da bi se sada oko te teme svađali pred očima javnosti i predstavnika medija, koji su taj njihov sukob plasirali u prvi plan jer je vjerojatno tako atraktivnije.





S njima dvojicom u prvom planu u drugi plan odlaze muljaže oko HEP-a i plina, a u ovom predizbornom periodu, ali i u trenutku kada se u tom slučaju propitkuje odgovornost ministra Davora Filipovića to Plenkoviću itekako odgovara. Nije ovo prvi put da Milanović svjesno, ili ne pomaže premijeru u skretanju pažnje s gorućih tema.

Sukob usred afere Ina

Sličnom scenariju svjedočili smo i u vrijeme goleme afere Ina, kada je Milanović progovarao o Kosovu, izazivajući svojevrsni međunarodni skandal tezom o tome kako je Kosovo oteto od Srbije. Kako je Milanović to izgovorio tako je afera Ina pala u drugi plan, i uspjela se gurnuti u tepih, što je Plenkoviću i bilo u cilju pa se on shodno tome uključio u osudu ovih Milanovićevih riječi. Kad je pak uhićen HDZ-ov nekadašnji ministar graditeljstva Darko Horvat predsjednik Milanović podržao je premijerovu retoriku te kritizirao Državno odvjetništvo uz opasku da je ono bilo dužno obavijestiti premijera prije uhićenja ministra.

Primjetno je kako je MIlanovićeva transformacija i ova napadačka retorika s kojom skreće pažnju s velikih afera krenula u jeku afere Janaf, kada se saznalo da su i on, ali i Plenkovićevi ministri zalazili u famozni klub na Slavonskoj. Kada se tako sagleda političko djelovanje ovog dvojca postavlja se pitanje jesu li njih dvojica doista u ogromnom i stvarnom sukobu ili je riječ o fingiranju, kako se ne bi otvarala dodatna pitanja i izazivale dodatne neugodnosti?

Pitanje je to s kojim glavu razbijaju i u dijelu HDZ-a u kojem primjećuju da je neobično i to što se unutar njihove stranke uopće ne spominje predsjednički kandidat koji bi na idućim izborima konkurirao Milanoviću čime se prema nekim tezama iz stranke izlazi u susret aktualnom predsjedniku koji niti nema ozbiljnog konkurenta pa mu to omogućava poziciju najpopularnijeg političara u zemlji. Istini za volju Milanović svoju popularnost i može zahvaliti kontinuiranim prepirkama s vodećim HDZ-ovcima s posebnim naglaskom na premijera Plenkovića koji je nedavno ignorirao Milanovićeve dopise u kojima ga ovaj poziva na primirje.

Rat koji odgovara i jednom, i drugom

Dok jedni u vladajućoj stranci tvrde kako Plenković ne želi pristati na Milanovićeve uvjete i fotelje u državnim institucijama i diplomaciji dijeliti po principu pola, pola drugi smatraju kako Plenkoviću baš kao i predsjedniku Milanoviću ova zategnuta situacija ide u prilog. Na sukobu s Plenkovićem Milanović gradi svoj imidž najpopularnijeg političara u zemlji što mu je dobra odskočna daska za predsjedničke izbore, dok s druge strane u ratu s Milanovićem premijer Plenković građanima nudi politiku stabilnosti nastojeći se prezentirati kao prizeman i racionalan političar.

Ne može se doduše reći da je Milanović u ovom mandatu vrijeđao samo Plenkovića i HDZ-ovce on posljednjih godina prolazi kroz ozbiljan proces političke transformacije radi kojega je prigrlio dio desnice koja prolazi kroz svojevrsnu političku krizu u nedostatku adekvatnog lidera, što je niša koju je Milanović odlično iskoristio, i na kojoj je odlučio poentirati, jer vrlo dobro zna da će njegovi SDP-ovci ionako biti primorani dati mu potporu u borbi za još jedan mandat, pošto druge opcije niti nemaju što je i više nego vidljivo iz svih istupa Peđe Grbina, koji se u više navrata izložio žestokim kritikama kako predstavnika medija, tako i svojih stranačkih kolega koji su smatrali da se SDP treba distancirati od Milanovića zbog njegovih proruskih stavova i desničarske retorike.









Milanović tako vješto igra na dva fronta, i to mu za sada polazi za rukom jer baš poput Plenkovića u parlamentu ni on na političkoj sceni nema ozbiljnog konkurenta. Plenković i Milanović jedan su drugome i konkurenti, a po svemu sudeći po potrebi i saveznici. I jednom, i drugom odgovara ova pozicija pa je moguće da HDZ zato ne ističe svojeg kandidata, pitanje je hoće li uopće i imati nekoga tko će biti konkurent Milanoviću ili će na njega poslati nekoga tko će tu utakmicu s Milanovićem odigrati znajući unaprijed da je ona izgubljena.

I u prošloj kampanji za predsjedničke izbore dio HDZ-ovaca tvrdio je kako Plenkoviću daleko više od Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčaku odgovara Zoran Milanović, spekuliralo se kako je to teza koju promovira Vladimir Šeks, sada kada Milanovićevi konkurenti nisu poznati i dalje se čini kako tvrda kohabitacija između Banskih dvora i Pantovčaka praćena uličnim rječnikom, uvredama i sukobom taštine ide u prilog i jednoj, i drugoj zaraćenoj strani, jer dok oni ratuju važne teme prolaze, afere padaju u zaborav, i ostaju u drugom planu bez suviše neugodnih pitanja za jednog, i drugog.