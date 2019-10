JESTE LI PRIMIJETILI? Bojan Glavašević okuplja zanimljivu družinu! Što smjeraju?

Dok Davor Bernardić hodočasti po Hrvatskoj, pokušavajući se pripremiti za parlamentarne izbore te oko sebe okupiti stranke s ljevice, u sabornici se polako, ali sigurno formira neobična družina koja bi im mogla parirati.

Naime, bivši ministar policije i nekadašnji Mostovac Vlaho Orepić koji ondedavno rukovodi strankom Nova politika te sudjeluje u bitci za predsjednika države, prije nekiliko dana pridružio se saborskom klupu koji okuplja nezavisne zastupnike i predstavnike manjih stranaka.

Uz Orepića se u ovom klubu nalazi i njegov bivši stranački kolega Marko Vučetić koji je također najavljivao kandidaturu za predsjednika, tu je i bivši SDP-ovac Tomislav Žagar, potom HSU-ov Silvano Hrelja te Goran Aleksić iz Snage.

No, najzanimljivije ime svakako je ono Bojana Glavaševića koji se u suradnji s Dalijom Orešković bezuspješno pokušavao domoći Europskog parlamenta, a koji je kao što je poznato karijeru izgradio kao jedan od najvjernijih kadrova Zorana Milanovića.

Koji je cilj ove uglavnom lijevo, liberalne družine za sada nije poznato, no nije nemoguće da zajedno izađu na parlamentarne izbore te se pokušaju prometnuti u još jednu u nizu trećih političkih opcija.





Hoće li im to poći za rukom ostaje za vidjeti, no onaj na kojeg teško dugoročno mogu računati već se nazire, riječ je o Hrelji koji se do sada u nekoliko navrata spominjao kao potencijalni SDP-ov partner.