JESTE LI JE VIDJELI? Nestala 52-godišnja Željka Mendek, svaki joj se trag izgubio u Beču!

Prije nekoliko dana, na putu prema Njemačkoj nestala je 52-godišnja Zagrepčanka Željka Mendek. Na svojem je Facebook profiu njezina kćer danas zamolila za pomoć, a njezin se nestanak vodi i na stranici Nestali.hr.

Svaka informacija biti će od pomoći, a objavu njezine kćeri prenosimo u cijelosti.

“Pozdrav svima! Ovo na slici je moja majka, Željka Mendek.

20.04. U 14:40h krenula je Flixbusom (linija N60) sa Zagrebackoj Autobusnog kolodvora prema Berlinu u koji nazalost nije stigla.

Na putu do Berlina bus je prolazio kroz Beč, Prag, Dresden i u samom Berlinu stao je na 4 stanice, Berlin Flughafen Schönefeld, Berlin Südkreuz, Autobusni kolodvor(ZOB) i Tegel Flughafen(airodrom).

Nesto prije Beča bila je u kontaktu sa svojom sestrom, a mene osobno pokusala je dobiti preko Messengera od jedne gospodje iz busa koju sam naknadno kontaktirala jer zahtjev za poruku u Messengeru stigao mi je kasnije. Gospodja mi je rekla je da je izasla u Beču, te da je vidjela da je i moja mama takodjer izasla u Beču, no nije sigurna da li se udaljila sa kolodvora ili je bila samo na pauzi dok je bus stajao jer je otisla naravno svojim putem.

Od tada gubi joj se svaki trag. Nama se vise nije javljala. Niti na nase brojne pozive na mobitel niti putem interneta.

AKO JE NETKO OD VAS KOJI CITATE BIO U ISTOM BUSU kao moja mama, ako ju je netko vidio bilo gdje i ima neku informaciju,bila bih vam do neba zahvalna da me kontaktirate putem Messengera i Facebook-a. Na sebi je imala KREM JAKNU, PLAVE TRAPERICE, CRNE CIPELE DO GLEZNJA I CRNU TORBU. Opis: Visoka je 168cm, Plava kosa, Zeleno smedje oci.”