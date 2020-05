JESTE LI JE PRIMJETILI? Ovo je najveća i neočekivana prednost Milana Bandića

Gotov je, svako malo poviče razjarena oporba, vojska analitičara pa i građana, no unatoč tome, Milan Bandić na čelu metropole drži se postojano posljednja dva desetljeća, u kojima je proživio silu afera, prozivki i kompromitacija. Da je gotov vikalo se tako još davne 2002.godine, kada se nakon skrivljene prometne nesreće bacio u bijeg pokušavajući potom podmititi policijske službenikje, no, pokazaloi se da od tih povika nema ništa. Vikalo se da je Bandiću došao kraj, i onda kada ga se smjestilo u Remetinec, ali i onda kada su se počeli razmotavati silni sudski procesi, popisi što javne, što skrivene imovine, ali kraj ni tada, u najtežim danima karijere nije dočekao. Da je Bandić gotovo u posljednje vrijeme ne samo da se povikuje, već se to demonstrira i sa zagrebačkih balkona gdje su građani protestno lupali loncima pokazujući na taj način nezadovoljstvo gradonačelnikom. Mnoštvo kojekakvih eksperata, posljednjih nekoliko tjedana nameće temu da je Bandić trenutačno slabiji no ikada, Zagreb se od potresa teško oporavlja, obnova će trajati godinama, dio građana nezadovoljan je Bandićevim ‘metodama’ obnove, gradska blagajna je ispražnjena, najavljuju se otkazi u gradskim podzuzećima, zagrebački GUP nije izglasan. Sve su to stavke koje idu u prilog tezi da se Bandićeva mreža urušava, no pitanje je tko je taj netko tko bi mogao srušiti šefa metropole, tko je taj protukandidat koji bi ga mogao ugroziti?

Potencijalnih kandidata iz dana u dan sve je više, a svima njima dodirna je točka ta da teško mogu mobilizirati veći broj birača, SDP Bandića do sada nije uspio srušiti ni sa Rajkom Ostojićem, niti sa poitporom Anki Mrak Taritaš pa je suludo očekivati da bi Bandića mogao ugroziti Gordan Maras, ili Mirela Holy koju se spominje kao potencijalnu Bandićevu protukandidatkinju. SDP bi se kockao s vlastitom strankom i političkom sudbinom kada bi ponovno podržao nekog nestranačkog kandidata, ma da su jedno vrijeme po stranačkim kuloarima spominjali Boru Nogala, poznatog doktora, od kojega su navodno dobili odbijenicu.

U utrku za gradonačelnika mogao bi i Renato Petek, ili pak Tomislav Tomašević, no za Bandića su oni sitne ribe. Mrak Taritaš Bandića nije uspjela dobiti niti kada je bio najranjiviji, ali valja napomenuti kako na nadolazeće lokalne izbore bivša ministrica izlazi bez itekako značajne potpore SDP-a. Ako se i kandidira Dario Juričan nije bez šansi, no pitanje je koliko će građani njegovu kampanju percipirati ozbiljnom. Kandidata za zagrebačkog gradonačelnika traže i u HDZ-u, a teze da bi to mogao biti popularni ministar Beroš sada gotovo sa sigurnošću pripisuju spinovima te tvrde da o tome tko će biti njihov kandidat niti ne razmišljaju, premda priznaju kako će kandidata u svakom slučaju imati. Drugim riječima, dok je ovakve oporbe, Bandić može nastaviti mirno spavati.