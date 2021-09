JESTE LI IZNENAĐENI? Čelnica Radničke Fronte otkrila svoju vjeroispovijest! ‘KATA ŠMAJSER’ pozvala i ostale da se tako izjasne

Autor: Dnevno

U ponedjeljak 27.9.2021. istječe mogućnost da se građani samostalno popišu u sklopu prve faze Popisa stanovništva, a do 15 sati tu je mogućnost iskoristilo više do 1,5 milijuna građana.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), najviše je samopopisanih u Gradu Zagrebu, slijedi Primorsko-goranska te Zagrebačka županija, a najmanji je udio samopopisanih u Ličko-senjskoj županiji.

Zadnji dan za samostalno popisivanje putem portala e-Građani trebao je biti jučer, no uslijed velikog interesa u večernjim je satima došlo do preopterećenosti sustava i njegovog otežanog rada zbog čega je samostalno popisivanje omogućeno još danas do 23.59 sati.

Peović pozvala i ostale građane

Tu je mogućnost iskoristila i saborska zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović koja je svoje iskustvo podijelila putem Facebooka.

Ona je pritom otkrila kako se izjasnila kao ateistkinja te pozvala i ostale da učine isto.

“U popisu stanovništva upisala sam – ateistica. Pozivam sve koji se tako osjećaju da se pridruže. Još danas se možete upisati preko e-građanina”, napisala je Peović.

Podsjećamo, Katarina Peović profesorica je iz Rijeke, saborska zastupnica i bivša predsjednička kandidatkinja. Na fakultetu su je zbog njezinih izrazito jakih i iskrenih ljevičarskih stavova nazvali “Kata Šmajser”.