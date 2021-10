JESMO LI SE ZA TO BORILI DRUŽE SENF? Tomašević zasut kritikama: Digao na noge političku scenu

Autor: Iva Međugorac

Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak izabralo je za novog ravnatelja te ustanove prim. dr. sc. Darka Richtera, dr.med., znan. sur., spec. pedijatrije i užeg specijalista pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije, no to imenovanje izazvalo je lavinu reakcija u javnom prostoru te niz negodovanja među simpatizerima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Da bi razjasnili novonastalu situaciju u platformi Možemo oglasili su se putem društvenih mreža te naglasili kako ravnatelja Srebrenjaka ne biraju ni Tomašević, ni stranka već Upravno vijeće bolnice.

”Njihova odluka o izboru ravnatelja je konačna i gradonačelnik na nju ne daje suglasnost. Od pristiglih kandidatura, Upravno vijeće je na temelju programa, životopisa i intervjua odlučilo da je u ovom trenutku za bolnicu Srebrnjak dr. Richter najbolji kandidat. Radi se o kandidatu koji pored svoje stručnosti ima osobna i politička uvjerenja koja su fundamentalno suprotna uvjerenjima platforme Možemo! i gradonačelnika Tomaševića, pa je jasno da nam je takva odluka Upravnog vijeća teška. Međutim, upravo na tako teškoj odluci testiraju se osnovni principi koje smo građanima obećali, a to je da nakon 30 godina biranja ljudi na radna mjesta i stručne pozicije – od portira do ravnatelja ustanova – po principima klijentelizma i političke podobnosti, takvu praksu treba prekinuti. I upravo je to Upravno vijeće napravilo: izabrali su kandidata koji je po njihovom stručnom mišljenju po svim stručnim kvalifikacijama najbolji u ovom trenutku za upravljati bolnicom Srebrnjak, usprkos tome što je po svojim osobnim i političkim stavovima dijametralno suprotan stavovima stranke koja je na vlasti. I zbog toga dr. Richter zaslužuje priliku da u kratkom roku ostvari ciljeve koje je Upravno vijeće zacrtalo”, kažu iz Tomaševićeve platforme na društvenim mrežama te nastavljaju svoje objašnjenje.

”U situaciji u kojoj je baš u toj ustanovi za vrijeme bivšeg gradonačelnika, prema optužbama USKOK-a, došlo do utjecanja na odluke Upravnog vijeća kako bi se izabrao manje kvalitetan, ali podobniji ravnatelj, zbog čega su sad dvije bivše članice Upravnog vijeća pod istragom USKOK-a, mi smo u poziciji da kažemo da je takvoj praksi kraj, čak i onda kada je takva odluka nepopularna zbog osobnih i političkih stavova izabranog ravnatelja. Naravno, kad bi se radilo o bolnici koja pruža zdravstvenu skrb iz područja u kojem bi stavovi ravnatelja mogli utjecati na kvalitetu i dostupnost tih usluga – i naš bi stav bio drugačiji. 30 godina liječnici i drugo zdravstveno osoblje ne mogu napredovati jer nisu “nečiji”. Zbog svojih osobnih i političkih uvjerenja nikad nisu od vladajućih izabrani na pozicije na kojima bi trebali biti po svojim kvalifikacijama, znanju i iskustvu. Takvih ima i u platformi Možemo!. I upravo zbog njih i svih onih koji su godinama šikanirani zbog svojih stavova mi prihvaćamo odluku Upravnog vijeća za izbor ravnatelja jer nismo ovdje da bismo doveli “svoje”, nego one koji su od tijela koja odluke moraju donositi samostalno izabrani kao najbolji kandidati. U suprotnom nikada nećemo doći do one promjene koja ovoj zemlji treba i zauvijek ćemo u svemu imati “naše” i “njihove””, zaključili su iz platforme Možemo izazivajući lavinu komentara i poruka potpore, ali i osuda koje je bilo teško nezamijetiti. Otvoreno je svoje stajalište na ovu temu iznio zastupnik Gradske skupštine Renato Petek.

”Jesmo li se za to borili druže Senf? Novi ravnatelj Srebrnjaka Richter se treba posvetiti budućnosti bolnice Srebrenjak za što je dobio potporu Upravnog vijeća predvođenog kumom svog djeteta, a koju je, kao i ostale nove članove, imenivao gradonačelnik Tomašević. Richter je biran za ravnatelja bolnice, a ne prvog apostola. On smatra da je Istanbulska konvenciji ‘fašistički uradak suvremenih antifašista’, Kurikularnu reformu je smatrao ‘podmetanjem lijevo-liberalnih vrijednosti’ od strane onih koji su ‘komunističko-totalitarne dogme modificirali i pretvorili u „suvremene, sekularne, liberalne i napredne vrijednosti“.’ No, ima i nešto što se odnosi na njegov angažman u okviru Domovinskog pokreta. Kaže da je većina političara predugo sisala majčino mlijeko čime su ‘uzgajani analno-oralni tipovi’. S obzirom na njegov politički profil, čini se da je predugo dojen teorijom partizansko-komunističke-crvene opasnosti. Neka se brine o dobrobiti djece, pacijenata, spašavanjem EU projekta bolnice i u tome neka štiti interes Grada Zagreba, a ne KBC-a. Uz to, neka kao ravnatelj dječje bolnice ne vadi kosture iz ormara bitaka od 1941. do 1945., a ponajmanje se ne bavi sudbinom moje duše. I u izjavama neka posebno pripazi na 8. Božju zapovijed”, poručuje Petek. Poruku je imao i poznati liječnik Trpimir Goluža koji se referirao na potencijalni sukob interesa postavljajući pitanje hoće li kuma podnijeti ostavku.

”Predsjednica Upravnog vijeća DB Srebrnjak izuzela se iz procesa razgovora s kandidatima za ravnatelja bolnice kako ne bi favorizirala svog kuma, jednog od šestero kandidata. Svoj glas navodno je dala jednom od drugih kandidata. Očito se bojala svoje subjektivnosti.

Sad se, pošto je kum izabran za ravnatelja, postavlja pitanje: kako će subjektivna kuma nadzirati rad svog kuma?

Hoće li se kuma i dalje držati principa da ne sudjeluje u procjenjivanju i ocjenjivanju svoga kuma pa će odstupiti s mjesta glavne nadzornice kumova rada”, pita se na koncu doktor Goluža.