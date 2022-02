‘JE**GA, IZGLEDA DA ĆEMO USKORO BITI BRAĆA KRIMINALCI’: Beljak odgovorio Ćoriću: ‘Neka si ti, napuhani, iskompleksirani, provincijski wannabe šminkerčiću…’

Autor: Dnevno.hr

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a na Twitteru je komentirao aferu prema kojoj je jedan od osumnjičenika u aferi Vjetroelektrane, Domagoj Validžić, u svom iskazu u USKOK-u krajem prošle godine teško optužio ministra Tomislava Ćorića.

Bivši pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike osumnjičen je da je pogodovao investitorima u vjetropark Krš-Pađene, a istražiteljima je rekao da je to od njega tražio ministar Ćorić.

Nakon ovoga oglasio se ministar Ćorić koji je na presici rekao: “Želim istaknuti da na mišljenje koje je ministarstvo zaštite okoliša 2019. izdalo, nisam nikako utjecao. U kontekstu predmeta Krš-Pađene sam cijelo vrijeme na raspolaganju tijelima istrage. Bit ću na raspolaganju tijelima i institucijama u svakom trenutku”, rekao je, naglasivši da ne može govoriti o ničemu jer se vodi istraga. Nakon toga brzinom munje otišao je s konferecije za medije ne želeći odgovarati na pitanja novinara.

Kakva reakcija

No, nismo dugo trebali čekati na reakciju, a prvi se oglasio Beljak na Twitteru napisavši:

“Je**ga tć, izgleda da ćemo uskoro biti “braća” kriminalci. Ti i ja. Neka si ti, napuhani, iskompleksirani, provincijski wannabe šminkerčiću, mene nazivao obijačem i osuđivanim provalnikom. Sjećaš se? Baš ti, ljudska i moralna, bezgrješna “veličino”.

Ako se ne nađe nitko da ti nosi kolače u Remetinec, ja ću, nisam zlopamtilo. A ukoliko ti ne bude do kolača, mogu ti dofurat i koji rabljeni auto kazić, ima ih još na lageru. Za današnje aute ne pašu, ali u prdekani bi ti mogli dobro poslužiti”, poručio je Beljak.

Podsjećamo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje je tada vodio Ćorić, izdalo je pozitivno mišljenje za vjetropark, a zbog tog poteza Ministarstva tvrtka C.E.M.P. zadržala je status povlaštenog proizvođača struje i mogućnost za milijunsku zaradu. Validžić je pod istragom zbog tog mišljenja. Validžića je u rujnu 2020. Vlada razriješila dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar, kao i dužnosti člana Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike.









Tvrdi da je ministar sve znao

Validžić tvrdi da ima dokaz da je baš Ćorić od njega tražio da donese taj dokument.

“Šefe, u prilogu dostavljam na znanje prijedlog odgovora za projekt VE Krš Pađene te ulazni akt”, stoji u mailu koji je tada poslao ministru. Validžić sad tvrdi da je to ključan dokaz da je ministar za sve znao i da je bio umiješan.

“Dobio sam poziv iz kabineta ministra da dođem na razgovor. Ministar mi je bio direktno nadređen, pa sam i otišao. Pitao me direktno za C.E.M.P.-ov dopis, iz čega sam shvatio da je i on očito dobio neku informaciju s druge strane da taj dopis uopće postoji i da će biti poslan u Ministarstvo”, ispričao je Validžić istražiteljima.

Ispričao istražiteljima

Ćorić ga je tada pitao tko se točno u Ministarstvu bavi dokumentom koji je trebalo izraditi za investitore te rekao da “u konačnici odgovor Ministarstva bude u pozitivnom kontekstu za investitora”.









“Rekao mi je i da mu prije slanja pošaljem odgovor da ga vidi. Sve sam poslao ministru. Za par dana dobio sam odgovor da možemo to izdati. Ministar mi je rekao da to što prije riješimo te da sve napravimo da to bude u pozitivnom kontekstu za investitora”, ispričao je Validžić istražiteljima, a sve detalje otkrio je Telegram.