Jednom rečenicom Brkić je nehotice otkrio krivca za svoju agoniju: Jeste li je primijetili?

Taman kada se učinilo da se Milijan Brkić, nakon što su se stišale priče oko afere SMS počeo izlaziti iz diskrecije, novi trak ove priče više no ozbiljno zakotrljao se javnim prostorom te je izgledno kako je drugi čovjek HDZ-a u najmanju ruku u ozbiljnim problemima. On sam oko spomenute priče ponovno se, doduše ne previše samouvjereno očitovao tvrdeći da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne insticije. Tko su pojedinci na koje aludira Brkić nije otkrio, a izjavu je pak dao nakon što se saznalo da je prije nekoliko dana kao osumnjičenik pozvan na razgovor u PNUSKOK.

Prema podacima koji su dospjeli u javni prostor sumnja se da je Brkić presretaoelektroničku poštu svoje bivše supruge Karmen. Iako je u svojem komentaru na račun afere koja ga sustiže Brkić doista bio štur u njoj se zapravo krije vrlo snažna poruka, naime njome je drugi čovjek HDZ-a koji ujedno vrši funkciju potpredsjednika Sabora vrlo izravno prozvao vlast koju čini upravo njegova stranka, ne imenujući pojedince koji zloupotrebljavaju institucije, no nije tajna da su na čelu institucija mahom ljudi bliski premijeru Andreju Plenkoviću. Nije nemoguće da je Brkić ovom retorikom po starim, hrvatskim političkim navadama nastojao skrenuti pozornost s afere koja se oko njega petlja, jer činjenica je da je riječ o čovjeku koji trenutno ima status osumnjičenika u predistrazi, no isto tako nije nemoguće da se iza njegovih riječi doista krije i nešto složenija pozadina.

Što je uistinu istina, teško je znati, jer Brkić trenutno šuti kao zaliven. No, samo naivac mogao bi povjerovati da se ovdje među ostalim ne radi i o političkomm obračunu unutar HDZ-a, jer Plenković će vrlo skoro morati reagirati na poruke koje drugi čovjek njegove stranke lansira u javni prostor, a koje se neizravno tiču i njega samoga. Osim toga, nastavi li ova ozbiljna priča poprimati nove razmjere, što je sve izglednije Plenković će biti primoran očitovati se o statusu drugog čovjeka svoje stranke, a sve to sustiže ga uoči europskih izbora. Dobro upućeni izvori iz HDZ-a tvrde kako je Brkićev utjecaj u stranci spao na niske grane, a novi detalji iz istrage posve će ga destabilizirati, no Plenković još uvijek nije prevagnuo što će s njime učiniti.

Ako je suditi po onome što smo do sada imali prilike vidjeti, kada je o stranačkim sankcijama riječ Plenković nije vukao nikakve konkretne poteze već se pozivao na izlizanu floskulu tvrdeći da institucije trebaju odraditi svoj posao, usprkos tome što se u javnosti držao neutralno kada je riječ o Brkiću, premijer i predsjednik HDZ-a u stranci je kako to obično biva djelovao iz sjene pa je Brkićev utjecaj posve srezao. Rijetko ga se sreće na HDZ-ovim skupovima, gdje je donedavno bio glavni govornik, i najutjecajniji faktor.

Njegov obračun s Brkićem i potpuna marginalizacija drugog čovjeka stranke vidljiva je i iz liste za europske izbore, naime, Brkić je sugerirao stranačkom vodstvu da se na listu kao nositelj stavi Miro Kovač, što je Plenković kao što je vidljivo ignorirao te za nositelja liste postavio Šeksova posinka Karla Resslera, koji slovi za desnu ruku premijera Plenkovića. Šanse da se Brkić ikzvuče neokrznuto iz afere SMS minimalne su, vjeruju to i njegove kolege iz Predsjedništva, jer je činjenica kako Varga sada istražiteljima otvara dušu, a to bi očigledno moglo pomrsiti račune i na HDZ-ovoj političkoj pozornici. Je li nakon svega Brkiću odzvonilo, ili će se kao i do sada priča nastojati skupa s njime gurnuti i drugi plan ostaje za vidjeti.