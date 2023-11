Jedno ime moglo bi vas posebno iznenaditi! Ovo su potencijalni nasljednici Zlate Hrvoj Šipek

Autor: Iva Međugorac

Budući da aktualnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek mandat istječe 26.svibnja naredne godine Vlada bi kako podsjećaju u Jutarnjem u narednih nekoliko mjeseci trebala predložiti, a Sabor zatim i izabrati novog glavnog državnog odvjetnika i li pak odvjetnicu.

Sukladno proceduri Državno odvjetničko vijeće bi već u ponedjeljak, odnosno šest mjeseci prije isteka njenog mandata trebalo raspisati javni poziv za osobu koja će je naslijediti, a kako doznajemo iz državno-odvjetničkih krugova kandidata za preuzimanje ove funkcije neće nedostajati, štoviše, to bi s obzirom na broj interesenata mogla biti iznimno kompleksna odluka za premijera Plenkovića i njegovu Vladu koja se zajedno sa Saborom nalazi u posljednjim mjesecima uoči parlamentarnih izbora.





Nasljednik dolazi u osjetljivom razdoblju

O tome da je situacija u DORH-u odnosno Uskoku kompleksna javnost je imala prilike svjedočiti prije nekoliko mjeseci odnosno u travnju ove godine kada je poziciju napustila dotadašnja ravnateljica Vanja Marušić nakon čega je raspisan natječaj za novog ravnatelja na kojeg se nije javio nitko. Situacija u DORH-u zategnuta je i zbog propusta u financijskom vještačenju za aferu veliki Agrokor, zbog čega sugovornici iz DORH-a progovaraju o trzavicama, tenzijama i povišenim tonovima, jer na koncu i javnost očekuje da se označi krivac za taj veliki, ali i skupi propust koji bi mogao imati važnu ulogu i u tome da Hrvoj Šipek odustane od kandidature za nov i mandat.

S tim da treba napomenuti da aktualna glavna državna odvjetnica kroz dvije godine puni 70 godina pa mandat niti ne bi mogla odraditi do kraja. Prema onome što se saznaje iz odvjetničkih krugova u utrku za glavnog državnog odvjetnika ponovno bi se mogao uključiti poznati zagrebački odvjetnik Mladen Dragičević, a u tom kontekstu spominje se i HDZ-ov odvjetnik Vladimir Terešak mada su u HDZ-u svjesni da bi njegovo imenovanje moglo biti poprilično riskantno jer bi se Plenković zbog toga našao na udaru kritika.

U kontekstu kandidature spominje se i mlađi brat bivšeg ministra obrazovanja Dragana Primorca poznati odvjetnik i bivši sudac Damir Primorac. Neki pak tvrde da bi u utrku za glavnu državnu odvjetnicu mogla ući i sama Vanja Marušić, a nije nemoguće da se ta fotelja čuva i za aktualnu v.d. ravnateljice Uskoka Željka Mostečak. Neki tvrde kako postoji mogućnost da se za glavnog državnog odvjetnika kandidira Ivan Turudić koji nije zadovoljan time što nije uspio postati predsjednik Visokog kaznenog suda, međutim dio sugovornika bliskih Turudiću smatra da on nema takvih ambicija te da bi njegova kandidatura i za javnost bila posebno iznenađujuća.









U vladajućim redovima u kontekstu kandidature spominje se i zamjenik svih dosadašnjih državnik odvjetnika Darko Klier, no u svakom slučaju na popisu kandidata moguća su i iznenađenja. Ipak, treba napomenuti da svi oni koji se odluče kandidirati na ovu poziciju moraju ispuniti i određene uvjete pa se sukladno tome za glavnog državnog odvjetnika mogu javiti osobe iz sustava DORH-a ili netko od iskusnih pravnika izvan toga sustava.

Uvjeti koje je potrebno ispuniti

Od kandidata koji se jave na javni poziv Vlada odabire jednoga i predlaže ga Saboru gdje onda on mora dobiti natpolovičnu većinu svih zastupničkih glasova, odnosno minimalno 76 ruku. U principu izbor čelnika DORH-a leži na vladajućoj većini pa postoji mogućnost da to bude jedna od posljednjih Plenkovićevih odluka uoči izbora. No, treba napomenuti da u idućoj super izbornoj godini ističu mandati većini sudaca Ustavnog suda uključujući i predsjednika Miroslava Šeparovića kojemu je ovo ujedno i posljednji mandat jer on nagodinu odlazi u mirovinu.

Mandat iduće godine ističe i guverneru HNB -a Borisu Vujčiću čiji bi nasljednik kako za sada stvari stoje trebao biti bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. Spekulira se da bi Šeparovića na čelu Ustavnog suda nakon izbora mogao zamijeniti bivši HDZ-ov ministar pravosuđa, aktualni zastupnik Dražen Bošnjaković. Pitanje na koje u vladajućim redovima još uvijek nisu u stanju ponuditi odgovor jest tko će na čelu SOA-e zamijeniti dosadašnjeg ravnatelja Danijela Markića kojemu također iduće godine ističe mandat.









Prema jednoj od verzija priče Plenković i predsjednik Zoran Milanović nakon izbora bi se mogli usuglasiti oko toga da Markić na čelu SOA-e ostane u još jednom mandatu, osim ako se Plenković ne odluči poslati Markića za veleposlanika u Parizu, što je jedna od otvorenih opcija što i nije čudno kada se zna da se vladajući dvojac još nije uspio dogovoriti oko popunjavanja upražnjenih diplomatskih fotelja.

To je kako se spekulira po vladajućim redovima još jedna u nizu tema koje bi Plenković i Milanović mogli ostaviti za iduću godinu, i jedna od tema oko kojih će se nastojati usuglasiti nakon što Plenković odradi kampanju za još jedne parlamentarne izbore na kojima se nada osvajanju trećeg uzastopnog mandata.