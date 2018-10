Jednim potpisom ‘pokopao’ je državu: Od njega strepi i Plenković

Najčešća je floskula u hrvatskoj politici ona o naknadnoj pameti, kojom se nerijetko brane oni čiji su prsti umočeni u pekmez. Naknadna pamet i floskula da ništa nije znao, sustigla je ovih dana ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je javno ustvrdio da nije ništa znao o aktivnostima njegova vozača Blaža Curića, kako bi doduše i znao kada je Curić tek jedan od šestorice koji vozaju ministra i potpredsjednika Vlade. Nitko ništa nije znao, ni sada, ni u mnogim ranijim aferama koje su od samostalnosti potresale hrvatsku državu, no saznalo se eto ponešto pa i to da je Curić između ostaloga kum i suborac Milijana Brkića, što uistinu i jest svojevrsna slika Hrvatske. Kumovi i šoferi, od 90-tih naovamo drmaju državom ispreplićući svoju mrežu na sve stranke, kada i kako zatreba. Ne samo da nije jasno kako ministar ništa nije znao, već nije jasno niti to odakle njegovom vozaču Curiću podaci o istrazi koja se vozi protiv Franje Varge. Po običaju, priča o Vargi, kumovima i Brkiću polako, ali sigurno pada u drugi plan, dok je u prvi plan dospio nespretni ministar Tolušić, čovjek koji se neopisivom lakoćom pretvorio u jednoga od najistaknutijih ljudi u Plenkovićevoj vladi, a njegov je utjecaj tvrde upućeni toliki da ga se i sami premijer pribojava. Problematizirali su predstavnici medija broj njegovih vozača, ali to pitanje sasvim mu sigurno neće postaviti premijer, kojega Tolušić odnedavno žuistro brani. Ono što je svojedobno iznenadilo HDZ-ovce jeste i imenovanje Tolušića potpredsjednikom Vlade, od kada je postao jedna od Plenkovićevih desnih ruka, iako se prije toga baš i nisu podnosili. Nedavno se Tolušić crvenio pred javnosti zbog napisa tjednika Nacional koji je došao do podataka da je dotični jednim potpisom omogućio da se deseci tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta daju na korištenje strancima.

To je, kako saznaje spomenuti tjednik, učinjeno tako što se pod posve nepoznatim okolnostima u finalnoj fazi izrade Konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu interveniralo u taj zakon na način da se i financijskim vjerovnicima Agrokora usprkos insolvetnosti toga koncerna otvore vrata prema preuzimanju zakupljenog Agrokorova poljoprivrednog zemljišta.

Tek je ovo jedna u nizu neugodnost u biografiji ministra kojega je svojedobno otkrio bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, a kojemu je Tolušić kao uostalom i mnogi drugi okrenuo leđa u trenu kada je ovaj ispraćen iz stranke. Tolušić je inače jedno vrijeme slovio za vrlo uspješnog ministra, što ne čudi budući da se uhvatio u koštac sa salmonelom. Bez zadrške je prozivao proizvođače zaražene piletine i govorio je o obračunu sa stranim trgovačkim lancima. Sva ta slatkorječivost javnosti se dopala, a poglavito HDZ-ovcima koji posljednjih nekoliko mjeseci vrludaju ideološki.

Telegram je svojedobno načeo prvu potencijalnu aferu mlađahnog ministra tvrdeći kako će obitelj HDZ-ova Frane Lucića koja je donedavno prodavala čavle dobiti milijun eura poticaja za poljoprivredu. Osim što je znakovito to što se Lucić, prije dodjele tih sredstava, izrazito kratko bavio poljoprivredom, značajno je i kako je on ranije uništio dvije vlastite tvrtke Tofrado i Tofrado bačvariju koje je odveo u stečaj uz ogromna dugovanja. Kada već govorimo o Tolušiću nemoguće je ne spomenuti Agenciju za plaćanje u poljoprivredi kojoj je nadležno baš njegovo ministarstvo.

Veliki je broj ljudi koji su od te agencije dobili poticaj, iako se poljoprivredom ne bave. Jedan od takvih primjera je Matilda Copić, ravnateljica Agencije koja je prije toga bila bliska Tolušićeva suradnica. Dotična je dobila poticaj, iako prema imovinskoj kartici s poljoprivredom nema nikakve dodirne točke. Zanimljiv je i slučaj Božane Bešlić koja je dobila 15 tisuća eura poticaja za OPG prijavljen na zemljištu oca Matilde Copić. Tolušićevu ministarsku karijeru obilježio je trgovinski rat sa susjednim državama, a uz napade na inozemne trgovačke lance svakako je osebujan detalj u kojem je hvalio samog sebe na internetu pod forumaškim nadimkom Roks.

Naime, Tolušić je krajem 2011. godine osuđen i to pravomoćno jer je na lokalnom forumu virovitica.net kritizirao lokalnog SDP-ovca, a hvalio sam sebe. I sve to u vrijeme kada je obnašao dužnost virovitičko-podravskog župana. Javnost je brzo doznala kako se iza Roksa krije župan koji je svaku priliku koristio kako bi se pohvalio. Primjera radi, otvorenje nove zgrade bolnice Tolušić je popratio na forumu komentarom: ”Bravo Kiro, bravo Jopa, bravo Tole! Bravo HDZ”. “I ja sam zadovoljan s Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji i stvarno se trudi“, zaključio je župan za sebe samoga. “Župane, svaka čast! Samo tako, ne obaziri se na ove jadnike”, hvalio je sam sebe.

Sve se otkrilo kada je Tolušić Roks optužio lokalnog SDP-ovca da, kao sudski vještak, namješta cijene stanova prilikom procjene i za to uzima mito. SDP-ovac je Roksa prijavio policiji koja je ubrzo locirala IP adresu i shvatila da se iza nadimka krije sam župan, što je ministar kasnije sam priznao na sudu tvrdeći da se ne doživljava krivcem za klevetu. U prosincu 2011. pravomoćno je osuđen novčanom kaznom od 5585,20 kuna.