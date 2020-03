JEDNA STVAR PLENKOVIĆU JE POSEBNO KORISTILA! Peternel za Dnevno otkriva o čemu je riječ

Nadmoćnu pobjedu premijera Andreja Plenkovića i njegova tima na unutarstranačkim izborima u HDZ-u za naš je portal prokomentirao politički analitičar Igor Peternel.

”Kao prvo, govorio sam i ranije da sami ti izbori nisu sretno odabrani jer u ovakvim izvanrednim stanjima ljudi biraju sigurnost. Da su izabrali potpuno opozicijsku priču vjerojatno bi se osjećali nesigurno vezano uz ovu priču s koronavirusom. Plenković je tu imao sreću, jedne je izbore dobio jer je išao sam po sebe, a sada mu je pomogla ova izvanredna situacija”, objašnjava naš sugovornik te dodaje da su HDZ-ovci po svemu sudeći takvi da uvijek biraju onoga tko je u datom momentu na vlasti.

”Nisu uzeli u obzir da su dvoji izbori izgubljeni i da je trenutno SDP na prvom mjestu, a da se pojavila i treća opcija kao odgovor na njihovu politiku. Oni smatraju da je to dobra politika i dobiti će odogovore na izborima”, smatra Peternel uvjeren da za SDP ova Plenkovićeva pobjeda ne znači previše budući da oni imaju svoje birače koje HDZ ne zanima.

”SDP je na prvom mjestu i ako ne bude radio neke velike greške on će i ostati na prvom mjestu. Plenkoviću ovaj koronavirus puno toga znači, ako se to stvarno dobro riješi on će na valu popularnosti ministra Beroša dobiti određene poene tu nema rasprave. Općenito za parlamentarne izbore ovo svrstavanje HDZ-a u centar i lijevi centar, otvara prostor za alternativne politike koje nudi Domovinski pokret i koje će biti lansirane na parlamentarnim izborima”, najavljuje Peternel napominjući da Plenković nije odbacio mogućnost velike koalicije. Ona je za Peternela u svakom smislu porazna. ”Što se tiče SDP-a i HDZ-a za njih bi bila posebno porazna jer bi otvorila prostor alternativi, to bi vjeriovatno bio Domovinski pokret koji bi se razvio kao alternativna stranka koja ne nudi treći već drugi put i to možda uopće ne bi bilo loše, ali za kvalitetu društva bi to bilo parcijalno loše”, zaključuje Peternel.