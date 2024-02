Jedna stranka utire put prema novoj Plenkovićevoj pobjedi: ‘Ondje postoji neko duboko HDZ-ovo grlo’

Autor: Dnevno.hr

Čak tri ciklusa izbora očekuju Hrvate u ovoj godini. Iako nije poznat datum onih najvažnijih, parlamentarnih izbora, već se naveliko komentira koje bi se političke kombinacije mogle ostvariti. Poglavito se to odnosi na desni politički spektar, gdje pojedini članovi oporbe, pa i dužnosnici izvanparlamentarnih stranaka pozivaju na ujedinjenje i zatiranje svih međusobnih prijepora i razlika.

Voditelj emisije Press klub, Tihomir Dujmović naglasio je da političari jedino zajedno mogu imati značajan utjecaj i pokazati snagu. No, političari na desnom dijelu spektra već tri desetljeća izbjegavaju zajedničke nastupe, koalicije i ujedinjenja.

“Dva su razloga za to: jedan je permanentna politička korupcija, koja dolazi iz HDZ-a koji već trideset godina uspješno anestezira lidere desnice mješavinom mrkve i batine, pa se tako redovito koji mjesec pred izbore aktiviraju njihovi spavači, formiraju se nove stranke, izlazi se iz postojećih stranaka sa smiješnim argumentima, preslaguje se scena po volji vladajuće stranke. Toliko su prozirni i nemaštoviti da su sada već pomalo i smiješni. Poslušajte samo Prkačinov argument zbog kojeg je izišao iz Domovinskog pokreta. Najviše je spavača vladajuće stranke, ali ne treba smetnuti s uma i narcise koji misle da se svijet vrti samo zbog njih. Takvi podjednako onemogućavaju okrupnjivanje“, ustvrdio je Dujmović.

Most dao priliku HDZ-u

Dodao je kako u svega nekoliko mjeseci vlast mogu formirati samo ljevičari predvođeni SDP-om, za što je gledateljima poručio da im “ne dao Bog probati takav eksperiment” i Možemo te desničari, ali uz vodstvo HDZ-a. “Da bi u ovoj priči mogli ispraviti sve HDZ-ove mane, pogreške, gluposti i krive poteze to se može napraviti jedino tako da se na desnoj sceni pojavi respektabilna koalicija desnog centra koja bi toj koaliciji udahnula nužnu dozu državotvornosti, hrvatstva, nacionalnih interesa i nacionalnog ponosa. Sve to očajnički nedostaje vladajućoj stranci. Zadnja podjela političke scene glede Turudića zatvorila je vrata da bilo tko s ljevice koalira s HDZ-om te je Plenković suzio izbor koalicijskih partnera na žetončiće poput Hrebaka i Prkačina, ali niti to ne će biti dovoljno. Morat će se tražiti partner na desnici jer će to matematika tražiti“, istaknuo je Dujmović.

Desnica je već tradicionalno uoči izbora rascjepkana na sedam ili osam različitih opcija. Jedina stranka koja zasad pokušava okupiti desnicu je Domovinski pokret, koji je ujedno i najjača stranka na om dijelu političkog spektra, prema istraživanjima javnog mnijenja. Dujmović je podsjetio da je uoči prošlih parlamentarnih izbora koaliciju DP-a i Mosta srušio Nino Raspudić koji je za sebe tražio čitavu izbornu jedinicu. Da se to nije dogodilo, smatra Dujmović, DP i Most bi sad imali 10 mandata više, a HDZ 10 mandata manje.

“Most je odbijanjem koalicije HDZ-u dao priliku da s Pupovcem složi Vladu. U Mostu ili postoji neko duboko HDZ-ovo grlo ili caruje carstvo taštine. Ponovno Domovinski pokret nudi suradnju na izborima koji slijede objašnjavajući da bi zajedno imali preko trideset mandata. Bez njih se ne bi mogla sastaviti vlast na desnom centru. Ponovno neko duboko grlo u Mostu izmišlja razloge zašto se to odbija i tako utire put novoj HDZ-ovoj pobjedi. Ponovno čine uslugu HDZ-u kao i druge stranke na desnici koje odbijaju suradnju. Karolina Vidović Krišto pak najavljuje da će sama pobijediti HDZ. Koju količinu taštine morate imati da vjerujete da ćete sami pobijediti HDZ”, zapitao se Dujmović.

Nema dvojbe između Ćipe i Pupovca

“Vođama desnih stranaka osobni je interes ispred nacionalnog interesa. Kojim mehanizmima ih se može i dalje mrviti? Vrlo jednostavno. Najjače stranke, koje trenutno raspolažu državnim proračunom, s Judinim škudama naprave što hoće. Žetončića ima u svakoj stranci. Kod žetončića nisu samo novčana davanja, nego i zapošljavanje, dobivanje poslova na natječajima. Ako ideš u politiku, onda ne ideš da ukradeš neke Judine škude, nego da napraviš nešto svom narodu. To je velik razlog mrvljenja desnice. Prvi razlog i još veći od ovoga su taštine”, ustvrdio je bivši HDZ-ov ministar zdravstva Andrija Hebrang.

Komunikolog, kolumnist i sveučilišni profesor Ivica Šola naglasio je da u bavljenju politikom postoji sam jedan cilj – osvajanje vlasti. Pritom, taj cilj nije sam sebi svrha, već služi za pokazivanje i uspješnu implementaciju vlastitih vrijednosti i ekonomske vizije.









“Ne razumijem Most. Svrha politike je osvajanje vlasti. Benčićka ih je otepla, s HDZ-om neće, s Domovinskim pokretom neće. Koji je smisao postojanja Mosta? Biti u stalnoj opoziciji? Zašto se bavite politikom ako sami sebe gurate u vječitu opoziciju kao što su bili opozicija i u svoje dvije Vlade. Treba biti kritičan, ali zašto odbijaš ruku u kontekstu realpolitike? Politika je tehnika osvajanja vlasti da bi nešto proveo, ali je i matematika“, naglasio je Šola.

Istaknuo je da dvojbi između Milorada Pupovca i Stipe Mlinarića Ćipe on nema, ustvrdivši da je glas za HDZ zapravo glas za Pupovca. Pritom je prisnažio da razdoru desnice u Hrvatskoj ne kumuje samo taština, već možebitno i svjesna destrukcija.