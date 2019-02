Jedna rečenica sve je otkrila: Kolinda ‘neizravno’ prozvala Plenkovićevu ministricu

U razgovoru kojega je povodom četiri godine mandata, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović povela za Media servis, među ostalim dotakla se fašističke izjave predsjednika Europskog parlamenta Andonia Tajanija, te kazala kako je istom šokirana. No, ono na što je posebno stavila naglasak ponašanje je hrvatske diplomacije, jer smorni detalj prvo smo doznali iz medija, umjesto od njih.

Ovim je istupom šefica države, koja je nedavno oporavila odnose s premijerom Andrejom Plenkovićem neizravno prozvala ministricu vanjskih poslova Mariju Pejčinović Burić koja je i nakon ove spoznaje o Tajaniju na istu reagirala prilično mlako, za razliku od predsjesnice koja je pisala predsjedniku Talijanske Republike Sergiju Mattarellu, u kojem je odbacila neprimjerene i neprihvatljive izjave predsjednik Europskog parlamenta u kojoj svojata Istru i Dalmaciju. Osim toga, pisala je i samom Tajaniju zahtjevajući nedvosmislemu ispriku

A kada je pak o diplomaciji riječ, propusti kojima smo svjedočili u posljednje vrijeme jasan su pokazatelj da u ovom resoru u krajnoj liniji baš i nije reprezentativno. Naime, prije svega nekoliko tjedana javnost je šokirala činjenica da je na proslavi takozvanog Dana Republike Srpske u srcu Banja Luke sudjelovao hrvatski veleposlanik u Bosni i Hercegovoni, Ivan del Vechio. Priča bi vrlo vjerojatno, kada je hrvatska diplomacija u pitanju na tome stala da ta informacija u djelu javnost nije odjeknula poput bombe, a ono što dodatno bode u oči jest činjenica da je veleposlanik prema riječima šefice diplomacije na tome događanju sudjelovao svojevoljno, a mandat mu je kako je dodala Pejčinović Burić ionako završio pa nikakve sankcije nije snosio, niti će snositi.

Kada bi ovaj slučaj bio jedini propust hrvatske diplomacije tada bi imali razloga za odmahniti rukom, ali na žalost da to baš i nije tako prikazuje i slučaj Lorete Bertoša-Kušen. Ova je4 dama donedavno bila glavna tajnica Ministarstva, a prema podacima koji su dospjeli u javnost, u veleposlanstvu u Canberri primala je plaće u dvostrukom svojstvu. Prvo je svojstvo supruge veleposlanika, i drugo konzula, premda je riječ o dužnosti koju nikada nije službeno obnašala. Riječ je o slučaju na kojega je ukazao Damir Sabljak, koji je svoja saznanja podijelio s ministricom koju je ujedno i prijavio uz opasku da nije izvršila svoju zakonsku obavezu, odnosno pokretanje postupka protiv Bertoše Kušen. Proces protiv ministrice Sabljak nije dočekao, ali zato je doživio tipičnu hrvatsku sudbinu pa je u lani u listopadu udaljen iz službe, dok je Bertoša Kušen u prosincu iste godine na osobni zahtjev razrješena s funkcije glavne tajnice u Ministarstvu.

Baš kao u onim napornim reklamama, tu priči s hrvatskom diplomacijom nije kraj, a slučaj Joška Pare još je jedan od apsurda. Dotični je, podsjetimo, prije nekoliko tjedana postao novi hrvatski veleposlanik u Belgiji. Šefica države uručila mu je vjerodajnice nešto prije Božića, a to je izrazito neobično jer ga je baš Grabar-Kitarović ranije kritizirala te ga nije željela povesti na službeno putovanje u Washington. Paro je inače, bivši Josipovićev savjetnik za vanjsku politiku, a u njegovoj biografiji krije se i jedna neugodna situacija. Podsjetimo, svojedobno je prozivan zbog protupravnog primanja novca, tijekom veleposlaničkog mandata baš u Washingtonu, da je Paro godinama oštećivao proračun te mjesečno isplaćivao 8200 dolara angažiranoj osobi u Veleposlanstvu, upozorio je također Sabljak, a ukupna protupravno isplaćena svota, navodno iznosi čak 1.900.000 kn. Kada je o potencijalnim propustima riječ, valja podsjetiti na slučaj Borisa Blažekovića, HNS-ovca koji je trebao biti imenovan hrvatskim konzulom u New Yorku, no pod pritiskom javnosti od te se ideje odustalo, jer dotični je opisan kao ”maneken sa srednjom školom”.