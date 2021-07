JEDNA PENAVINA KLJUČNA REČENICA! Preuzima li vukovarski gradonačelnik Škorin pokret?

Autor: Iva Međugorac

Tko bi mogao nasljediti Miroslava Škoru i u nezahvalno vrijeme preuzeti Domovinski pokret, pitanje je to o kojem se uvelike razglaba na domaćoj političkoj sceni otkako je “doktor Miro” objavio da napušta rukovodeću poziciju u svojoj stranci.

U kontekstu Škorina nasljednika prvotno se spominjao v.d.predsjednik stranke Mario Radić koji je tu mogućnost odbacio, rekavši da nema namjeru preuzeti vodstvo stranke. Stipo Mlinarić Ćipe naveo je da šanse za takvo što nema ni Igor Peternel, kojega su također neki stranački simpatizeri dovodili u taj kontekst.

Interes su pak u Domovinskom pokretu pokazali za iskusnog menadžera Damira Vanđelića koji se zasad na tu temu ne oglašava pa baš radi toga po kuloarima traje potraga za novim potencijalnim predsjednikom Domovinskog pokreta.

”O tome niti sam razmišljao, niti sam bio u poziciji razmišljati”, komentirao je pak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava mogućnost da on preuzme Domovinski pokret. Premda je Penava neupitno jedan od najisturenijih lidera desnice, i premda surađuje s Domovinskim pokretom, ne treba zabo0raviti da je on uoči lokalnih izbora osnovao vlastitu stranku “Ivan Penava – nezavisna lista”.

Stranka je to s kojom se zadržao na lokalnoj razini te se čini kako on većih, nacionalnih ambicija ni nema. To je u jednu ruku razumljivo, s obzirom na to da su pred Penavom četiri spokojne političke godine, s obzirom na to da je bez puno muke osvojio još jedan mandat u Vukovaru.

Nije nikakva tajna da su Penava i Radić u dobrim odnosima, no evidentno je da Penava bez obzira na to nije član Domovinskog pokreta. Nakon događanja u HDZ-u Penava je očito politici odlučio pristupiti s određenom dozom opreza, okružujući se uglavnom sa svojim ljudima od povjerenja.

Da je ponešto naučio iz javnih konflikata u HDZ-u vidljivo je i iz toga što se nije dao uvući u sukobe sa Škorinom sestrom Vesnom Vučemilović koja je ustvrdila kako bi on mogao postati grobar stranke, u slučaju da preuzme njeno rukovodstvo.

Elegantno i džentlmenski, Penava je poručio kako je dobar s Vučemilović te da te njene teze nema namjeru komentirati. Time je zapravo jasno dao do znanja da on sa zakulisnim igrama u Domovinskom pokretu nema nikakve veze niti želi da ga se u to uvlači.









On se evidentno nema namjeru gurati na čelo DP-a.