JEDNA OD NAJSLABIJIH KARIKA PLENKOVIĆEVE VLADE! HDZ-ovci otvoreno priznaju: Nije neovisan i nema iskustva

Autor: Iva Međugorac

U manje od mjesec dana povjerenje hrvatskih građana u domaće pravosuđe palo je na niske grane, uspostavilo se ne samo zbog gafova i HDZ-ove zaštite glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, već i radi niza drugih propusta da je naše pravosuđe jedna od najslabijih karika u svim državnim institucijama. Da je povjerenje građana razbijeno kao kineska vaza koju je nemoguće zalijepiti detektirao je predsjednik Milanović, na manjkavost našeg pravosudnog sustava nerijetko upozorava i Europska komisija, ali i obični građani koji sve teže uspjevaju skriti svoje nezadovoljstvo.

Mladi revolucionar

Teško se sjetiti slučaja visoke korupcije koji je uspješno priveden kraju, ljudi koji su padali u brojnim spektakularnim predmetima, i danas slobodno šetaju državom, dok iz Međugorja nabrajajući korumpirane suce pravosuđe reformira Zdravko Mamić. Ostavimo li po strani slučaj bivše HDz-ove ministrice Gabrijele Žalac kojim su se pozabavili europski tužitelji skidajući masku lošem hrvatskom sustavu, tada dolazhimo i do slučaja Veliki Agrokor, koji je usred posljednjih događaja pao u sjenu, iako ovdje govorimo o povučenoj optužnici, što je jedan u nizu pravosudnih neuspjeha.

Bez obzira na to Zlata Hrvoj Šipek je ostala na čelu DORH-a, a zajedno s njom na čelu pravosudnog sustava ostaje i mladi ministar Ivan Malenica, kojega je Plenković svojevremeno najavljivao kao revolucionara koji će refomirati kontaminirani sustav te dovesti do toga da se pravosudne instutcije pokrenu i postanu posve nezavisne, govorilo se kako će Malenica iznaći model prema kojem će se smanjiti trajanje sudskih procesa i profiltirirati sustav, međutim, sve je ostalo uglavnom na ideji. Realizacija je u pravosuđu skromna i nezadovoljavajuća, a u samom HDZ-u priznaju da Malenica izazovima nije dorastao, niti je on dovoljno neovisan da provede reforme koje se u pravosuđu očekuju

. Ogroman utjecaj na njega ima premijer Plenković, bez kojeg Malenica ne može povući niti jedan značajniji potez, a osim toga, upitno je koliko on uopće ima znanja i iskustva za oporavak sustava koji je odavno bačen na koljena.

.