JEDNA NEZAPAŽENA ODLUKA IZAZVALA KOŠMAR U HDZ-u: Je li Plenković svjestan što je učinio?

Ostavio je Ministarstvo branitelja i obrane, zadržao Ministarstvo turizma, ali je zato premijer Andrej Plenković resore demografije i mladih spustio na razinu središnjeg državnog ureda, što je u HDZ-u izazvalo nevjericu, ali i bunt o kojem se u javnosti nije previše progovaralo.

”Problemi s demografijom jedna su od najvećih hrvatskih boljki, depopulacija je najveća kočnica razvoja Hrvatske, a mi smo i sada u posljednjoj kampanji jamčili građanima riješenje te problematike”, upozorava naš sugovornik iz HDZ-a te tvrdi da je ukidanjem tog resora simbolički poslana loša poruka.

”Mi smo na demografiju i u ovoj krizi trebali staviti važan naglasak, činjenica je da su na čelu toga ministarstva do sada bile nestručne ministrice, koje se demografijom nisu bavile, ali to nije argument za ukidanje ministarstva”, ističe naš sugovornik.

S druge pak strane Plenkovićevi zagovornici navode kako je demografija područje koje iziskuje multidisciplinirani pristup i angažman svih postojećih ministarstava, budući da se radi o sektoru za čije se vidljive rezultate zapravo treba najdulje čekati. Naši sugovornici bliski Plenkoviću podsjećaju da je on demografiju podigao na razinu potpredsjednika Vlade koji će biti zadužen za koordiniranu provedbu demografskih mjera u svim resorima.

”Mogu oni pričati što žele, demografija je spuštena na razinu državnog tajnika u sredšnjem uredu koji uopće nije član Vlade, to znači da nema nikakva pretjeranog utjecaja, o tome će se manje govoriti u medijima, i to je jedna loša, nekvalitetna i pogrešna poruka, Plenković očito ni sam nije svjestan što je učinio, ali njemu se sada ništa ne može reći, niti on sugestije i kritike sluša”, zaključuje naš sugovornik.