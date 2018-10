Jedna kobna izjava: Kolindine riječi naslućuju nešto dramatično

Iako ovih dana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima pune ruke posla, oko psića koji je stigao na Pantovčak, uspjela se obratiti javnosti kako bi se očitovala o upletenosti svojega savjetnika za nacionalnu sigurnost Vlade Garića u aferu SMS. Kako je kazala, poznato joj je da je Galić u više navrata kontaktirao Franju Vargu, koji slovi kao glavni akter spomenute afere, međutim nije htjela davati izjave u njegovo ime. Podsjetimo, prema pisanju Nacionala s Vargom, koji je u aferi SMS falsificirao tekstualne poruke, predsjedničin savjetnik kontaktirao je u periodu dok je HDZ-om ravnao Tomislav Karamarko, a on osobno dio glavni stranački čovjek za logistiku. Prema pisanju spomenutog tjednika, Galić i Milijan Brkić bili su glavne osobe koje je Varga kontaktirao.

“Razgovarala sam s gospodinom Galićem. Ono što vidimo za sada su insinuacije. Galić je spreman dati iskaz nadležnim institucijama i na tome bih ostala za sada. Neka institucije odrađuju svoj posao. On jest spomenuo da je nekoliko puta bio u kontaktu s Vargom, međutim niti blizu onom omjeru koji se insinuira u medijima. Poštujem trodiobu vlasti i neću se petljati u rad policije, pravosudnih organa i DORH-a, neka oni odrade posao do kraja”, izjavila je Grabar-Kitarović te dodala da misli kako joj je Galić rekao da su se on i Varga dva puta osobno vidjeli, ali i da je bilo još nekih kontakata.

”Voljela bih da on najprije da iskaz nadležnim službama, ukoliko to nadležne službe drže da treba i mislim da bi bilo dobro da sam istupi u medijima i objasni svoju ulogu u svemu tome”, kazala je upitana o kakvim se kontaktima Varge i Galića radi. Inače, Galić je posljednji u nizu aktera koji se spominju u kontekstu afere SMS, a kao što je vidljivo i sama predsjednica jasno je dala do znanja da je njen savjetnik bio u kontaktu s osumnjičenim Vargom, a kontakti se prema predsjedničinim riječima okarakterizirati mogu kao privatni susreti.

Međutim, da se u ovoj priči uistinu može izroditi nešto ozbiljno, dade se naslutiti iz predsjedničinog ograđivana od Galića riječima da ne želi davati izjave u ime svojega savjetnika. U tome kontekstu pozvala se na izlizanu političku frazu da institucije odrade svoj posao, a politička prošlost uči nas da kada političari pozivaju institucije da se prime posla. Kakve je uistinu veze Galić imao s Vargom, pitanje je koje za sada ostaje visiti u zraku, ali priča oko Varge i generalno priča koja se intenzivira oko afere SMS ne doima se nimalo ugodnom. Podsjetimo, nedavno se temeljem Nacionalovih napisa i naš portal bavio Galićem pokušavajući odgonetnuti uzrok predsjedničine nervoze, o kojoj je progovorio spomenuti medij.

Naime, kada je o Galiću riječ sporno je između ostaloga i to što je prema navodima tjednika sudjelovao u prikrivanju te osiguravanju lažnih identiteta i financiranju ratnih zločinaca u operativnoj akciji Haag s ciljem da se zavara haaško tužiteljstvo. Kako objašnjavaju u Nacionalu šefica države krajem prošlog tjedna povukla je jedan od najkontroverznijih poteza u mandatu imenujući savjetnikom za obranu i nacionalnu sigurnost Galića. Njegovo imenovanje mediji su popratili uz predstavljanje profesionalne biografije, ali prema navodima ovog medija najmračniji je dio Galićeva životopisa onaj koji se odnosi na njegov špijunski angažman iz druge polovice 90-ih, koji u javnosti nije poznat.

Novi predsjedničin savjetnik navodno je sudjelovao u osiguranju lažnih identiteta i financiranju ratnih zločinaca u operativnoj akciji Haag, a za cilj je imala zavarati Haško tužiteljstvo, kako se nadalje može saznati riječ je o pripadnicima HVO-a koji su počinili ratne zločince u Ahmićima i Srednjoj Bosni. U ovoj aferi oglasila se i sama predsjednica tvrdeći kako nema nikakvih zapreka tome da je savjetnikom imenovala Galića.

“Tu ima jako puno insinuacija. Moram reći da smo prije izbora savjetnika napravili odgovarajuću provjeru u našim službama i nema nikakvih zapreka za njegovim imenovanjem”, kazala je Grabar-Kitarović u svojem prvom istupu o slučaju Galić. Zašto je u međuvremenu retoriku promijenila, ostaje za vidjeti.