JEDNA JE OSOBA KLJUČNA: Tko je HDZ-ov direktor koji ispija rakije na račun hrvatske sirotinje?

Nitko nije dovoljno bogat da izliječi svu bolesnu djecu, prije nekoliko mjeseci priopćio je hrvatskoj javnosti HDZ-ov ministar zdravstva Milan Kujundžić. Da novca nema, poručuje se svako malo s HDZ-ovih političkih pozornica, istih onih na kojima uljuđeno dočekuju kancelarku Angelu Merkel, no u domaćoj HDZ-ovoj kuhinji neke se stvari naprosto ne mijenjaju, a kako europski HDZ zvuči i izgleda u praksi svjedoči i posljednje izdanje tjednika Nacional na čijoj se naslovnici našla fotografija Mate Regvara.

Ovaj relativni anonimus zapravo je čelni čovjek Narodnih novina, a navedeni medij u posjedu je računa iz kojih je vidljivo kako se časte čelni ljudi tvrtke koja je u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske. Da priča bude u skladu s navikama hrvatske političke elite i ostalih čimbenika koji tvore taj hranidbeni lanac Regvar je i ovjekovječen na šanku, u trenutku dok je ispijao rakije navedene na računu. Jedan od članova uprave Narodnih novina Regvar, prema podacima s računa 31.kolovoza prošle godine, u poslijepodnevnim satima, u društvu dvaju suradnika došao je na ručak u jednu konobu na zapadnom dijelu Zagreba. Nakon što se ekiša prije ručka počastila aperitivom i vinom, vino je za stol pristizalo i tijekom ručka.

Nakon deserta, počastili su se i s domaćim viljamovkama, sve dok ih nije nestalo. Nakon toga družina je nastavila ispijati industrijske rakije. I ne bi u svemu tome bilo ništa čudno, jer direktori u Hrvatskoj skloni su iću i piću, da sve to nije plaćeno službenom karticom tvrtke, a svaki od aktera popio je prosječno litru vina i 15-ak rakija, sve to stajalo ih je oko 1300 kuna. Regvar na sve ovo komentara nije imao, no možda se najbolji odgovor na sva eventualna pitanja krije u poslovanju Narodnih novina, tvrtka je naime 2016.godinu privela kraju s gubitkom od 79 milijuna kuna, a naredne godine imali su gubitak od 46 milijuna kuna. Ali baš kao u onim dosadnim reklamama tu priči nije kraj.

Nakon svega navedenog član uprave Narodnih novina sjeo je u službeni automobil i zaputio se kući, a onda ga je zaustavila policija te mu je zbog prilične količine alkohola u krvi oduzeta vozačka dozvola, a Regvar je prošle godine nakon večere s poslovnim partnerima službenim autom izazvao prometnu nesreću u Bregani, a da bi raspetljao te probleme u pomoć mu je priskočio pravni zastupnik HDZ-a koji je jasno spletom okolnosti nedavno dobio postao zastupanja Narodnih novina.

Inače, Narodne novine, i nedavno su se spominjale u javnom prostoru i to dakako zbog uhljebljivanja pa su tako mediji pisali o novom, po svemu sudeći izmišljenom radnom mjestu voditelja strateškog razvoja. Nakon što je mjesto otvoreno, raspisan je natječaj, a kao budući strateg imenovan je Damir Belošević HDZ-ov načelnik Đurmaneca, ekonomist koji za načelničku funkciju prima mjesečnu plaću od 12.545 kuna, dok mu je na novom radnom mjestu osiguran iznos od 17 tisuća kuna, a budući da mu zakon ne brani da istodobno bude na obje funkcije dotični se profilirao u potencijalno jednog od najplaćenijih dužnosnika u zemlji. Međutim, Belošević nije jedini HDZ-ovac koji se skrasio u Narodnim novinama, najmanje četvero HDZ-ovaca prošli su na natječaju i svi su iz Krapinsko-zagorske županije.

U upravi Narodnih novina uz Regvara, koji je navodno prijateljski povezan s predsjednikom županijskog HDZ-a sjedi i Robert Hirc, član Čačićevih Reformista. Ujedno, Regvar je bivši šef Financijske agencije, a ranije je bio i predstojnik Ureda za javnu nabavu, prije no što se primio posla u Narodnim novinama dao je neopozivu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Hrvatske pošte.