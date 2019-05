JEDNA JE DAMA VRLO ZAGONETNA: Milanović kreće na Kolindu! Jeste li opazili tko o njemu priča biranim riječima?

Uvijek vjeran svojoj Partiji, tako nekako okarakterizirati bi se mogle poruke koje je iz daleka, ali među Hrvatima sve popularnije Kine poslao bivši premijer Zoran Milanović. ”Ima još dobril lista, ali SDP odskače, a i da nije tako, opet bih glasao za SDP”, poručio je tako u razgovoru za Jutarnji listi, i zapravo po prvi put otkad se povukao iz aktivne politike javno istupio. Nedvosmislenom potporom SDP-ovoj listi za europske izbore, Milanović je podržao i šefa stranke Davora Bernardića, jer upravo su iz njegove radionice proizašla imena, ali i poredak ljudi na listi. ”U nedjelju sam tu i izlazim na izbore”, poručio je među ostalim Milanović. No, ne zanima previše javnost izlazi li Milanović na europske izbore, pitanje koje u javnom prostoru pobuđuje sve više interesa jest ulazi li Milanović u kampanju za predsjedničke izbore. Ako se sagledaju sve njegove aktivnosti u posljednje vrijeme, gotovo je nemoguće ne zaključiti da bivši premijer već nije u kampanji. Taktika je izgleda vrlo dobro razvijena, a Milanović je tvrde izvori bliski bivšem premijeru samouvjeren kao nikada do sada. Vjetar u leđa sasvim sigurno daju mu istupi njegovih nekadašnjih pulena i ministara, koji zazivaju njegov povratak u političku arenu. A uz to, bivši šef Partije, odnedavno sudjeluje u neformalnoj stranačkoj kampanji za predsjedničke izbore te u skladu s time obilazi SDP-ove podružnice diljem zemlje. Na tim obilascima druži se s istaknutim članovima stranke u kojoj je donedavno bio šef. Na ruku Milanoviću ide i stav aktualnog šefa stranke Bernardića, koji je otvoren za njegovu kandidaturu, no on se oko toga mora javno izjasniti, nakon toga u Partiji su spremni dati punu potporu svojem nekadašnjem šefu, a puna potpora među ostalim uključuje i stranačku infrastrukturu te rad ljudi na terenu, što je jedna od bitnih stavki za ostvarivanje značajnog rezultata na predsjedničkim izborima. Milanović će pak, tvrde kadrovi koji su mu bliski svoje planove objelodanit sredinom lipnja, kada se slegnu strasti oko izbora za Europski parlament, no njegova poruka povodom tih izbora jasan je signal da od politike, a time i od kandidature za predsjednika nije odustao. Ono što također valja uzeti u obzir jest da bi Milanović, za razliku od svih ostalih kandidata ljevice koji se spominju u kontekstu kandidature mogao biti karika koja će sve lijevo, liberalne stranke okupiti pod jedan kišobran. U tom kontekstu valja razmotriti i izjave Dalije Orešković za N1, a koje su izrečene svega nekoliko sati prije Milanovićeve potpore SDP-ovoj listi bza Europski parlament.”Smatram da je zapravo ovoj lijevoj sceni potreban jedan kandidat koji će uvjerljivo zastupati oporbene vrijednosti”, rekla je među ostalim Orešković, a premda je prema aktualnoj predsjednici vrlo kritična, o Milanoviću govori biranim riječima. ”Činjenica je da je bio premijer, a rezultate njegove uloge u političkom životu i njegovoj stranci neka građani ocijene sami”, poručila je Orešković naglasivši da njena kandidatura neće ovisiti o onoj Zorana Milanovića. No, podsjetimo Orešković je svojedobno tvrdila da je niti ne zanima kandidatura za predsjednicu. Uz to, svojedobno je upravo Orešković daleko od očiju javnosti ispila kavu s bivšim premijerom, u vrijeme najave svojega političkog angažmana, a kako se za sada čini njen glavni cilj, kojega zapravo niti ne krije jest da Grabar-Kitarović izgubi na predsjedničkim izborima.

“Milanović je nju postavio. Nije ona izabrana po Duhu Svetome na čelo Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Od 133 kandidata Milanović je izabrao baš nju. Očito je ona bila u jako dobrim odnosima s Milanovićem, a sada on najavljuje kandidaturu za predsjednika”, tvrdio je u intervjuu za Teleskop.hr prije nekoliko mjeseci Mostov Nikola Grmoja. Hoće li doista Orešković u sve vrućoj kampanji za predsjedničke izbore dati potporu bivšem premijeru, ili će nastupiti kao samostalna kandidatkinja ostaje za vidjeti.