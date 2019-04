Jedna dama i dva gradska moćnika: Tko su ljudi koji znaju sve Bandićeve tajne?

Osebujan stil i način komunikacije sa najužim timom suradnika njeguje zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, da je tome tako svjedoče i snimke sa suđenja koje su procurile u javnost, a na koje nije reagirao Bandićev suradnik na nacionalnoj razini Andrej Plenković.

No, zato je sami Bandić objasnio kako su povišeni tonovi pa i psovke dio njegova stila, što god to da značilo. A vikalo se u odajama šefa metropole zbog kako se čuje na snimkama jedne male koja je dio njegove obitelji, pale su teške riječi pa i psovke, i to ponajprije u komunikaciji sa Vidojom Bulumom, no ovim stilom šef metropole po svemu sudeći komunicira i sa ostalim najužim kadrovima iz svojeg tima. Dok javnost očito baš i ne shvaća takav oblik razgovora, suradnici su očito na to navikli te su Bandiću bez obzira na sve lojalni.

Bulum je inače Pročelnik strućne službe gradonačelnika, a dobro upućeni tvrde kako je on jedan od rijetkih Bandićevih kadrova kojem ovaj neupitno vjeruje, a da ga šef doista silno treba svjedoči činjenica kako je odustao od umirovljenja 2014.godine, premda je za to imao uvjete. Riječ je o čovjeku na kojeg se Bandić može osloniti u kriznim situacijama, a prijatelji i znalci opisuju ga gao mirnog i strpljivog čovjeka. Miro Laco pročelnik Bandićeva ureda također spada u njegov najuži tim, a uz Bandića je u gradskim političkim vodama stasao godinama. Oni nešto upućeniji u gradsku politiku sjetiti će ga se kao vodUreda za branitelje, i nekadašnjeg SDP-ovca koji je medijske stupce punio i zbog toga što je bio vjenčani kum i svjedok na suđenju generalu Mirku Norcu.

Nije nepoznanica da Bandić rado surađuje s damama, to je uostalom i sam bezbroj puta javno davao do znanja, a najvažnija dama u njegovom timu nedvojbeno je Jelena Pavičić Vukičević. I ona je saborsku karijeru brusila u SDP-ovim redovima, a poto s Bandićem osnovala stranku, njih dvoje zapravo slove kao neraskidiv tim.