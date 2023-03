JEDINSTVENA ŽENA OKO KOJE BI SE MOGLI SLOŽITI! Pomirit će Plenkovića, Milanovića i Banožića?

Autor: Iva Međugorac

Još od rujna prošle godine mjesto glavnog ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije upražnjeno je nakon što je s te pozicije zbog niza afera maknut ravnatelj Ivica Kinder. Od tada resorni ministar Mario Banožić u strogoj diskreciji nastoji pronaći adekvatnog kandidata za Kinderova nasljednika, a u tom kontekstu u javnom prostoru spominjana su brojna imena, no oko njih se kako tvrde upućeni ni u MORH-u ni u Vladu nisu mogli usuglasiti, a kod ovog imenovanja se pak bez obzira na sve trzavice s predsjednikom Zoranom Milanovićem vodi računa o tome da kandidat bude i po njegovoj mjeri, kako bi se na tom polju izbjegle nesuglasice, iako se to iz Milanovićevih dopisa upućenih predsjedniku Vlade ipak ne može iščitati.

Zajedničko rješenje prema tvrdnjama upućenih mogla bi biti generalica Gordana Garešić prva generalica u Hrvatskoj vojsci nakon 1990-te godine, ali i treća generalica u hrvatskoj povijesti čije bi eventualno imenovanje u VSOA-u moglo pomiriti premijera Plenkovića i ministra Banožića s predsjednikom Milanovićem.

Generalica respektabilne karijere

Službena biografija kaže da je Garešić rođena u Zagrebu, gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu nakon kojega je položila i pravosudni ispit. Osim toga, ova je generalica pohađala niz specijalističkih tečajeva, ali i brojne seminare na kojima je stjecala specijalistička vojna znanja, a sudjelovala je i u mirovnim misijama i operacijama od Sjedinjenih Država, do Velike Britanije, Austrije, Češka i Belgije. Karijeru je započela u Ministarstvu unutarnjih poslova iz kojega prelazi u Ministarstvo obrane i Oružane snage RH, a kroz karijeru je obnašala dužnosti vojnog savjetnika u Vojnom predstavništvu RH pri NATO-u pri Misiji RH pri NATO-u.





Bila je i sudionica NATO-ove mirovne operacije u Afganistanu ISAF, a osim toga odlikovana je Spomenicom domovinskog rata te Spomenicom domovinske zahvalnosti i Medaljom Oluja, kao i NATO-ovom medaljom ISAF, dok je u čin brigadne generalice imenovanja u travnju 2014.godine..

”VSOA je posljednjih godina ozbiljno uzdrmana aferama, to više nije nepoznanica. I unutar Agencije vladaju kaos i košmar, kao i svugdje u državi nedostaje stručnih kadrova, dok se vodeće pozicije dijele po političkom ključu. Sve to nije i ne može biti dobro jer mi ovdje govorimo i o nacionalnoj sigurnosti, a vidite i sami u kakvim turbulentnim vremenima živimo”, tumači naš dobro upućeni sugovornik te tvrdi da nije ni čudo što Banožić rasteže s imenovanjem ravnatelja VSOA-e jer je pitanje tko se uoće tim poslom želi baviti pošto je VSOA-i potrebna ogromna reforma, i svojevrsna rekonstrukcija kompletnog sustava, čime bi se svatko onaj tko se ovdje nađe na vodećoj poziciji našao u problemu, i u sukobima s strujama koje su ovdje pustile i raspojasale svoje mreže.

Lozančić zainteresiran za VSOA-u

”Uz vodstvo HDZ-a koje je zainteresirano za upravljanje VSOA-om, tu i Milanovićev savjetnik Dragan Lozančić vidi svoj interes jer je on iz tog obavještajnog sustava i stigao u Ured predsjednika”, tumači naš sugovornik koji kaže da bi Garašić zbog vojnog iskustva mogla biti korektno rješenje, no napominje da protiv njenog imenovanja ni Kinder ne bi imao ništa protiv. U vojno-obavještajnim krugovima Garašić se povezuje i sa Dragom Lovrićem trenutnim hrvatskim veleposlanikom u Kataru, a osim toga tvrdi se i kako joj je sklon i bivši predsjednik Ivo Josipović što i ne čudi kada se znade da je bila njegova savjetnica za obranu.

‘‘Iako bi se načelno Plenković, Milanović i Banožić mogli složiti oko imenovanja Garešić na čelo VSOA-e njeno bi imenovanje Plenkoviću moglo donijeti nove prijepore s HDZ-ovom desnicom, teško da će oni olako prihvatiti to da nekadašnja Josipovićeva savjetnica preuzme ovu poziciju, međutim, problem je u tome što bi ona i u djelu VSOA-e mogla biti dočekana s negodovanjem jer je i Garašić u jednom trenutku bila pod njihovom obradom i to navodno na zahtjev američkog veleposlanstva, Plenković i zato s odlukom o VSOA-i mora biti pažljiv, on se tu ne misli zalijetati, premda se i kroz ova pisma koja je Milanović objavio ovih dana vidi da ga predsjednik pokušava pritisnuti i ubrzati kod određenih imenovanja”, komentira naš dobro upućeni sugovornik.

Inače se doista u jednom dijelu dopisa kojega je predsjednik države uputio prvom čovjeku Vlade spominju Oružane snage pa i VSOA-a.

”Prošlo je više od tri mjeseca od kada sam inicirao postupak razrješenja ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, nakon čega je i sam ravnatelj dao ostavku. Odbili ste razrješenje do „imenovanje nove osobe“, međutim, do danas, Vaš ministar obrane nije predložio kandidata. Zbog Vašeg ignoriranja situacije u VSOA-i, nismo još ni započeli razgovor oko imenovanja novog ravnatelja, a ravnatelj u ostavci se zadržava na položaju bez obzira na njegovu odgovornost kao čelnika institucije”, poručuje predsjednik Milanović predsjedniku Vlade koji je njegove dopise po svemu sudeći odlučio ignorirati