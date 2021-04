JEDINI PREOSTALI PRAVI HDZ-ovac! Ovako je Milanović nekoć govorio o Šeksu: Čime je izazvao njegov gnjev?

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Zoran Milanović ‘na ratnoj je nozi’ s premijerom Andrejom Plenkovićem, u sukobe je ušao i sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem, prozvao je Ustavni sud, ali i HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa, s kojim je svojedobno surađivala Milanovićeva prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović koja je na svojoj koži svjedočila da s njime nije lako biti u savezništvu.

Bivšu je predsjednicu ovaj stranački doajen doveo u neugodnu situaciju i usred posljednje kampanje za predsjedničke izbore kada je tvrdio da postoji mogućnost objave kompromitirajućih materijala koji bi doveli u pitanje njen rezultat na izborima.

Nikada Šeks nije otkrio o kakvim se to kompromitirajućim materijalima radi, no baš se zato rasprava na tu temu intenzivirala u javnom prostoru i tijekom debate predsjedničkih kandidata. Tada se kao jedno od pitanja nametnulo i predsjedničino otkazivanje povjerenja Draganu Lozančiću, aktualnom Milanovićevu savjetniku, rasprava na tu temu sasvim je sigurno koristila Zoranu Milanoviću pa sad mnogi u nevjerici gledaju na njegove sukobe sa Šeksom.

Podrška Kolindi s figom u džepu

U nevjerici su mnogi gledali i na konačni prijedlog Zakona o pomilovanju koji je također osmišljen u HDZ-ovoj, odnosno Šeksovoj političkoj radionici. Tim se zakonom trebala ukinuti jedna od rijetkih predsjedničkih ovlasti, a kako se to odvijalo u mandatu bivše predsjednice, mnogi su to okarakterizirali kao Šeksov udar na Grabar-Kitarović koja se sa svojim nekadašnjim savjetnikom rastala u neugodnom tonu baš zbog pomilovanja Vanje Goldbergera.

Nakon što se Grabar-Kitarović odrekla Šeksa, pod svoje ga je skute primio Plenković, a jedno se vrijeme govorilo kako je ovaj HDZ-ov doajen premijeru savjetovao da bivšu predsjednicu podrži s figom u džepu jer bi mu za opstanak na čelu stranke više odgovarao Milanovićev dolazak na Pantovčak. Jesu li te priče točne, nije poznato, ali je zato poznato da je upravo Milanović nerijetko laskao Šeksu.









“Jedini preostali pravi HDZ-ov političar”, govorio je o čovjeku s kojim danas nemilosrdno ratuje. No kada govori o tome da je Šeks pravi HDZ-ov političar, Milanović nije daleko od istine, Šeks je uistinu posljednja tri desetljeća svojega života posvetio toj stranci, opstajući uza sve one koji su se smjenjivali na rukovodećim pozicijama.

Šeks je počeo kao disident

Šeks je na čelno mjesto u HDZ-u postavio Ivu Sanadera, a onda desetak godina poslije branio Jadranku Kosor baš od Sanaderova pokušaja da ponovno preuzme stranku, ali sve to dio je novije HDZ-ove prošlosti. Šeks je u politici praktički još od 1988, kada je bio neformalni predvodnik skupine od 40-ak hrvatskih političkih disidenata koji su u povodu UN-ova Dana ljudskih prava nekadašnjem predsjedniku Sabora naumili predati peticiju za povrat putovnica, s obzirom na to da ih je komunistička policija disidentima nerijetko otimala.

Nekoliko tjedana poslije, uputio je nacrt svoje političke platforme na nekoliko disidentskih adresa, dokument koji je bio namijenjen Franji Tuđmanu za kojega se tada znalo da osniva HDZ, a na koncu je završio kod Budiše koji je s Goldsteinom, Božom Kovačevićem i Vladom Gotovcem osnovao HSLS. No, s Tuđmanom se zbližio 1989. pa je od proljeća 1989. nerijetko sudjelovao na sastancima s pokojnim predsjednikom. Razumljiv je to potez prvog hrvatskog predsjednika jer je Šeks zbog aktivističkog duha bio priznat u međunarodnim krugovima. Osim toga, imao je političke veze s Beogradom, a uz to je uspješno organizirao slavonski ogranak HDZ-a. Svjedoci vremena kazuju kako je Tuđman Šeksa cijenio i kao solidnog pravnika koji razumije funkcioniranje državnih institucija.









To što je Tuđman cijenio Šeksa ovom HDZ-ovu doajenu nije previše značilo pa je tako s nekolicinom utemeljitelja stranke organizirao saborski udar na pokojnog predsjednika, s ciljem da Tuđmana natjera na formiranje odlučnije vlade koja bi ušla u odvažniji okršaj s pobunjenim Srbma i JNA. Čim je Tuđman saznao za taj pokušaj puča, s Manolićem i Gregorićem formirao je Vladu nacionalnog jedinstva, koja je uz podršku Ivice Račana osigurala potporu u parlamentu.

Zbližavanje s Glavašem i Merčepom

Nije se Tuđman nakon toga odrekao Šeksa, upravo suprotno, postavlja ga za šefa Kriznog štaba ratne Slavonije, gdje se ovaj zbližio s Tomislavom Merčepom i Branimirom Glavašem. U velikim HDZ-ovim frakcijskim bitkama Šeks je sudjelovao i 1993., i to kako bi ubrzao Manolićev i Mesićev pad jer je s njima u to doba ušao u žestoke okršaje. Mesić je tu borbu izgubio, no Šeks ulazi na Tuđmanov popis nepoželjnih, ali ga to nije udaljilo od politike.

U vrh se vraća krajem devedesetih, nekoliko mjeseci nakon Tuđmanove smrti. Kako je vodstvo HDZ-a bilo upućeno u zdravstveno stanje predsjednika, sredinom 1999. oformile su se nove stranačke frakcije koje su sudjelovale u borbi za nasljedstvo. S jedne strane našli su se Granić i Sanader, s druge Ivić Pašalić, a s treće strane HDZ-ovi tehnomenadžeri predvođeni Valentićem. Uviđajući da ostaje sam, Šeks se suprotstavlja Granićevoj kandidaturi, ali se nakon parlamentarnih izbora priklanja Ivi Sanaderu koji ga je tih dvijetisućitih nazivao svojim najvažnijim čovjekom, što nije slučajno. Znao je Ćaća da će s potporom Vladimira Šeksa doći pobjeda na unutarstranačkim izborima, što se i dogodilo.

Njih dvojica jedno su vrijeme korektno surađivali, a medijski arhivi pamte kako je Šeks kao predsjednik Sabora tada izgovorio svoju najkontroverzniju rečenicu: “Locirati, identificirati i transferirati” generala Gotovinu. Idila sa Sanaderom rasplinula se zbog njegove odluke da se Branimiru Glavašu zbog ratnih zločina sudi u Osijeku, ubrzo nakon toga nastavljali su se svađati, što javno, što daleko od očiju javnosti, u međuvremenu je Šeks zaratio i s Glavašem, a kormilo HDZ-a po njegovu zagovoru preuzela je Kosor, koja je s njime surađivala sve do Karamarkova dolaska na čelo vladajuće stranke.









Od Karamarka, preko Kolinde do Plenkovića

Karamarko bivšu premijerku naprasno izbacuje iz stranke, no Šeks taj okršaj uspijeva preživjeti. Nakratko se skrasio kod bivše predsjednice, a onda uskrsnuo kao savjetnik premijera Plenkovića, koji je na njegovu inicijativu slagao one famozne liste za europarlamentarne izbore na kojima su pod palicom Šeksova posinka Resslera, umjesto najavljivanih pet, HDZ-ovci osvojili skromna četiri mandata.

Već je tada Plenković uvidio da Šeksove procjene nisu najbolje, no odlučio se na politiku nezamjeranja koja traje do danas, ali u manjoj mjeri. Za razliku od Plenkovića, Milanović je taj koji se odlučio zamjeriti svima kojima je mogao, pa se na tom njegovu popisu našao i Šeks, koji se očito nema namjeru umiroviti pa u političkoj areni i dalje postavlja zamke.